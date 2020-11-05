В Киеве в лесу грибники нашли тело убитой женщины. Оказалось, что ее задушил знакомый, но сначала уговорил продать квартиру. Преступник успел потратить деньги, которые забрал у жертвы.

Подозреваемый на полученные деньги купил друзьям и себе три автомобиля, но покататься на них они не успели – преступников задержали правоохранители. Детали ужасного преступления рассказали в полиции.

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Женщина получила в наследство квартиру в Одессе и решила ее вдруг продать. Как потом выяснилось, на продажу ее уговорил знакомый. После получения денег за недвижимость, женщина исчезла. Ее родные не могли с ней связаться.

К сожалению, эта история закончилась трагически. Убийца пригласил свою жертву в Киев и встретил ее на машине, в которой находились еще трое – две женщины и мужчина – все ромской национальности.



Задержанные ромы / Фото Нацполиции

Злоумышленники напоили бедную женщину клофелином и вывезли в темный лес – там на нее набросился знакомый, который помог продать квартиру. Он раздел и задушил ее, а тело спрятал под одеялом.

Его нашли в Сквирском районе Киевской области.



Тело жертвы / Фото Нацполиции

Жертве было 36 лет. У нее остались сиротами двое маленьких детей.

Убийца, чтобы избавиться от улик, сжег свой автомобиль. Но за отобранные у жертвы деньги (30 тысяч долларов) купил три машины и несколько смартфонов.

Все причастные к этому жестокому убийству задержаны. Им "светит" максимальное наказание – пожизненное или заключение от 10 до 15 лет.



Убийца на скамье подсудимых – он признал свою вину / Фото Нацполиции

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