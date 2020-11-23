В свежем выпуске "Ты смотри!" за 9 ноября – в Киеве пожилая женщина села в окне многоэтажки и уверяла, что не хочет жить и совершит самоубийство. К счастью, патрульным удалось ее спасти. Старшеклассники Запорожья записали видеообращение к чиновникам. Они требуют, чтобы занятия в школе прекратили из-за пандемии COVID-19, а их отпустили домой.

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В Запорожье водитель микроавтобуса сбил пешехода прямо на переходе. К счастью, удар был не сильный.

На Ровненщине футбольный матч закончился дракой. Правда, дрались не игроки, а полиция с местными фанатами.

В киевском метро 2 молодых экстремала решили покататься на поезде с внешней стороны. Однако всего месяц назад в столичной подземке ужасно погиб их сверстник при таких же условиях.