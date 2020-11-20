В Киевской городской прокуратуре пояснили, какие есть основания полагать, что средства на достройку музея Революции Достоинства были разворованы. Руководитель органа Олег Кипер заверил, что не позволит манипулировать на памяти героев.

Строительных работ, на которые выделили деньги, не начали

Деньги на строительство музея были выделены еще в декабре 2018 года. Сумма составляла около 148 миллионов гривен. Об этом говорится в заявлении Олега кипера, обнародованном на сайте Киевской городской прокуратуры.

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Аванс фирме-подрядчику перечислили – около 111 миллионов в украинской валюте. Срок строительства истекал в августе 2019 года. Однако работ никто так и не начинал.

В июле 2020 года возбудили уголовное производство

Поэтому правоохранители и начали в июле 2020 года уголовное производство. Результаты проверки выявили, что у генподрядчика на счетах – всего 10 миллионов гривен.

13 ноября, после получения постановления следственного судьи, правоохранители начали следственные действия. В частности, и обыски в самом музее, и у генподрядчика. Силовики изъяли документы, которые необходимы для экспертиз.

Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, а потому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев,

- подчеркнул Олег Кипер.

Что говорят на обвинения в самом музее?

По словам директора Музея Революции Достоинства По словам директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло , все средства, о которых говорится, – перечислили подрядчику. На них закупили все необходимые материалы. Однако строительство так и не начали из-за наложенного ареста.

Реакцию Офиса президента на обыски в Музее Революции Достоинства можно прочитать здесь.