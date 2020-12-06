Вопреки прогнозам политических экспертов Блок Кернеса – Успешный Харьков не будет контролировать Харьковский облсовет. Сергей Чернов, уже занимавший эту должность до прошлогодних местных выборов, которого выдвинула эта политсила, не был одобрен в Киеве.

Вместо него облсовет возглавит Артур Товмасян, сообщают харьковские СМИ и телеграмм-каналы.

Как известно, Блок Кернеса выдвинул Чернова на должность председателя облсовета еще неделю назад. Политик избирался депутатом Харьковского облсовета V, VI, VII и VIII созывов, а с октября 2008 года является бессменным председателем этого органа власти. В составе новоизбранного облсовета будет 46 депутатов от Блока Кернеса – Успешный Харьков, 29 от ОТЗЖ, по 17 от "Слуги народа" и Блока Светличной, 11 от Европейской солидарности.

Политический сегмент Telegram оценил резкое изменение расписания на Харьковщине как "бросок" местного истеблишмента со стороны Киева.

"В Харьковской области власть в очередной раз смачно плюнула в лицо избирателям. Победителей местных выборов-2020 года – депутатов от Блока Кернеса "Успешный Харьков" – швырнули извращенным образом. Сначала пообещали должность председателя облсовета, пару недель водили за нос и ездили по ушам, вызывали в Киев. А там сказали – Всем спасибо, все свободны. "Слуга народа" ближе к телу, поэтому командовать парадом будем сами: вот вам хороший человек Артур Товмасян с правильным партбилетом. В итоге "Блок Кернеса" со своими 36% голосов ошарашенно смотрит, как "Слуги" со своими 11% собираются на голубом глазу рулить областью. Облсовет – так облсовет, беспредел – так беспредел. Вот только зачем вообще устраивать эти игры в демократию и выборы, реформы и справедливость, если в итоге в кресла снова сажают назначенцев? И не надо только потом удивляться, что Зе-рейтинг в регионе пробьет дно, а местные элиты перестанут слышать Киев от слова вообще", – пишет "Легитимный".

То, что центральная власть считала возможным так обойтись с Блоком Кернеса местный политикум связывает с действиями Игоря Терехова, первого заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в "Шарите". На местных выборах он руководил избирательной кампанией "Успешного Харькова". Авторы харьковского Telegram-канала "Раклы" считают: "Самоуверенность Терехова может сыграть злую шутку с успешными".

Ранее СМИ сообщали, что Банковая соблазняла Терехова позицией харьковского губернатора на место уволенного Зеленским Кучера. Однако в результате председателем ХОГА стала ставленница "Слуги народа" Айна Тымчук, а облсоветом будет руководить Артур Товмасян.