В Киеве планируют проводить бесплатное тестирование на COVID-19 для работников социальной сферы, в частности учителей. Результат теста обещают предоставлять в течение 24-х часов.

Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

По его словам, в столице уже разрабатывают единый стандарт для работников социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-исследования.

Все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24-х часов,

- пояснил Олег Рубан.

Он уточнил, что этот вопрос в городе еще обсуждают и соответствующее решение могут принять уже до конца недели.

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Сейчас о периодическом тестировании учителей и учеников речь не идет. Как объяснял мэр Киева Виталий Кличко, "это – нецелесообразно и дорого". Поэтому тесты, очевидно, будут делать только тем, кто имеет симптомы болезни.

По состоянию на 18 ноября в Киеве на карантин закрыты 7 школ из-за того, что учителя заведений заболели COVID-19. Всего на дистанционном обучении находятся 854 класса в 256 школах Киева.

В целом в столице коронавирус обнаружили более у 950 учеников и 670 учителей.