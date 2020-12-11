Патрульные назвали количество ДТП, случившихся на Киевщине из-за гололеда: цифра
В Киевской области произошло множество аварий из-за неблагоприятных погодных условий, возникших вечером 10 декабря и продолжающихся днем 11-го. Ледяной дождь обусловил сильную гололедицу на дорогах. Коммунальщики борются с последствиями непогоды, однако не слишком успешно.
Погода в течение суток внесла свои коррективы в будничный ритм. К сожалению, за этот период произошло много ДТП, информирует пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.
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За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия различной сложности, из них – 3 с травмированными людьми,
– говорится в сообщении.
Правоохранители также просят водителей, которые отправляются в дорогу, проверять собственное транспортное средство на исправность, обязательно "переобуть" в зимние шины, не нарушать ПДД и быть максимально внимательными и осторожными за рулем.
ДТП из-за гололеда на Киевщине / Фото пресс-служба патрульной полиции
Интересно, что в Патрульной полиции Киева еще вечером 10 декабря информировали о более 120 ДТП в столице.
Что известно о гололедице в Киеве: коротко
- С вечера 10 декабря до 6 утра 11 декабря в Киеве падал ледяной дождь. Он превратил дороги и тротуары столицы в каток.
- В результате неблагоприятных погодных условий в Киеве резко увеличилось количество ДТП и вызовов скорой помощи.
- Коммунальщики пытаются уладить ситуацию, расчищая дороги спецтехникой и посыпая улицы специальными смесями, впрочем, обрабатывать одни и те же участки приходится по несколько раз.
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