В Киевской области произошло множество аварий из-за неблагоприятных погодных условий, возникших вечером 10 декабря и продолжающихся днем 11-го. Ледяной дождь обусловил сильную гололедицу на дорогах. Коммунальщики борются с последствиями непогоды, однако не слишком успешно.

Погода в течение суток внесла свои коррективы в будничный ритм. К сожалению, за этот период произошло много ДТП, информирует пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

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За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия различной сложности, из них – 3 с травмированными людьми,

– говорится в сообщении.

Правоохранители также просят водителей, которые отправляются в дорогу, проверять собственное транспортное средство на исправность, обязательно "переобуть" в зимние шины, не нарушать ПДД и быть максимально внимательными и осторожными за рулем.

ДТП из-за гололеда на Киевщине / Фото пресс-служба патрульной полиции

Интересно, что в Патрульной полиции Киева еще вечером 10 декабря информировали о более 120 ДТП в столице.

Что известно о гололедице в Киеве: коротко