Крупное подразделение международной группировки по продаже наркотиков "Химпром" накрыли работники СБУ. Во время 9 обысков в Киеве и области следователи изъяли товара на 30 миллионов гривен.

О блокировании деятельности очередной структуры "Химпрома" заявили в пресс-службе СБУ. Как утверждают правоохранители, организаторы наркосиндиката действуют из-за рубежа.

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По данным спецслужбы, после ликвидации нарколабораторий группировки в 2019 году, злоумышленники изменили тактику. Если раньше их структура делала ставку на крупные центры по изготовлению и распространению наркотиков, отныне действуют обособленные подразделения.

Огромная партия наркотиков

Один из таких очагов наркосиндиката накрыли на Киевщине. В лаборатории "Химпрома" нашли немало запрещенных веществ:

более 50 килограммов психотропов PVP;

10 кило амфетамина;

более 500 литров прекурсоров и оборудования для изготовления наркотиков.



В лаборатории и на складах синдиката нашли много наркотиков

Наркоторговец из ОРДЛО

Кроме лаборатории, сотрудники СБУ заблокировали деятельность колл-центров, из-за которых торговали наркотиками. Также синдикат остался без нескольких складов и работников. Причем один из организаторов ячейки синдиката причастен к деятельности так называемого "МГБ" "ДНР". Об этом свидетельствуют документы, которые изъяли во время обысков. У злоумышленников забрали 5 единиц оружия и 150 патронов, а также 9 фейковых водительских удостоверений членов группировки.



Организаторов и работников ячейки наркосиндиката задержали

Более 100 подозреваемых

Всего фигурантами дела о незаконном производстве наркотических веществ проходит более 100 человек. Большинство из них – операторы многочисленных call-центров.