Товара на 30 миллионов: на Киевщине накрыли крупный наркосиндикат – видео
Крупное подразделение международной группировки по продаже наркотиков "Химпром" накрыли работники СБУ. Во время 9 обысков в Киеве и области следователи изъяли товара на 30 миллионов гривен.
О блокировании деятельности очередной структуры "Химпрома" заявили в пресс-службе СБУ. Как утверждают правоохранители, организаторы наркосиндиката действуют из-за рубежа.
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По данным спецслужбы, после ликвидации нарколабораторий группировки в 2019 году, злоумышленники изменили тактику. Если раньше их структура делала ставку на крупные центры по изготовлению и распространению наркотиков, отныне действуют обособленные подразделения.
Огромная партия наркотиков
Один из таких очагов наркосиндиката накрыли на Киевщине. В лаборатории "Химпрома" нашли немало запрещенных веществ:
- более 50 килограммов психотропов PVP;
- 10 кило амфетамина;
- более 500 литров прекурсоров и оборудования для изготовления наркотиков.
В лаборатории и на складах синдиката нашли много наркотиков
Наркоторговец из ОРДЛО
Кроме лаборатории, сотрудники СБУ заблокировали деятельность колл-центров, из-за которых торговали наркотиками. Также синдикат остался без нескольких складов и работников. Причем один из организаторов ячейки синдиката причастен к деятельности так называемого "МГБ" "ДНР". Об этом свидетельствуют документы, которые изъяли во время обысков. У злоумышленников забрали 5 единиц оружия и 150 патронов, а также 9 фейковых водительских удостоверений членов группировки.
Организаторов и работников ячейки наркосиндиката задержали
Более 100 подозреваемых
Всего фигурантами дела о незаконном производстве наркотических веществ проходит более 100 человек. Большинство из них – операторы многочисленных call-центров.