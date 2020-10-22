Ужасное смертельное ДТП произошло вечером 21 октября на трассе Киев – Иванков. Возле села Рудня-Шпилевская грузовик на большой скорости сбил дикого лося.

Погибшее животное влетело в лобовое стекло автомобиля и ударило пассажира грузовика, сообщили в ГСЧС Украины в Киевской области. От полученных повреждений мужчина скончался на месте аварии.

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Как утверждают полицейские, по предварительным данным лось выбежал на дорогу внезапно, поэтому в ночное время у водителя было мало шансов избежать столкновения.

Тело извлекали спасатели

В результате ДТП 36-летний водитель Renault получил травмы. Ему оказывали помощь медики "скорой". А вот погибшего пассажира 1960 года рождения извлекали из разбитой кабины спасатели.



Туша погибшего лося раздавила 60-летнего мужчину / Фото прессслужбы ГСЧС

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим. Если копы выяснят, что водитель не имел возможности предотвратить аварию, ему не будет грозить ответственность.