На Киевщине упал легкомоторный самолет: есть травмированные – фото
Возле села Гоголев Киевской области 6 декабря упал легкомоторный самолет. В результате аварии два человека пострадали.
Что известно об аварии
О падении самолета стало известно около 14:00, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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На место происшествия сразу прибыли правоохранители, следователи, спасатели и медики.
Причину аварии сейчас устанавливают. Однако в полиции уже открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности в авиационном транспорте. Виновникам может грозить до 10 лет заключения.
Что известно о пострадавших
В результате падения самолета пилот и инструктор получили травмы. Обоих "скорая" забрала в больницу.
Поврежденный самолет / Фото Нацполиции
Приблизительное место аварии:
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