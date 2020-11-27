Новоизбранные депутаты Киевского облсовета на заседании 27 ноября собрались со второй попытки избрать себе председателя. Однако перед голосованием возник скандал, ведь одного из избранников от "Батькивщины" обвинили в том, что он больной коронавирусом.

В облсовете заявили, что у одного из присутствующих – COVID-19

В облсовете собрались 82 из 84 избранных депутатов. А также несколько представителей парламента, в частности, от "Слуги народа" – Александр Дубинский, от "Батькивщины" Константин Бондарев и от "Европейской Солидарности" – Виктория Сюмар. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

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Глава областной организации "За майбутнє" Ярослав Москаленко вдруг заявил, что один из присутствующих депутатов больной коронавирусом. COVID-19, по его версии, диагностировали представителю "Батькивщины" Руслану Браславскому. Об этом вроде бы сказал сам Браславский несколько дней назад.

Карта Браславского была в системе и сигнализировала, что он зарегистрирован. Народный депутат Бондарев (Константин Бондарев – нардеп от "Батькивщины" – 24 канал) завел в помещение Браславского. У правоохранителей требовали, чтобы Браславского вывели и сделали тест на ковид. Бондарев бросился защищать соратника и его забрали, а Браславского оставили,

– рассказывает Галина Нагорная, пресс-секретарь "За майбутнє".

Из зала вытолкали нардепа от "Батькивщины"

Бондарев, отмечают СМИ, пытался показать президиуму на телефоне отрицательный тест на коронавирус. Во время потасовки один из депутатов от ЕС даже потерял свою карточку для голосования.

Смотрите видео из облсовета:

Обратите внимание! 25 ноября для того, чтобы стать председателем облсовета, депутату от "За майбутнє" Ярославу Москаленко не хватило всего одного голоса. В "Родине", ОПЗЖ и "Слуге народа" поддерживают кандидатуру Александра Склярова и заявляют о давлении со стороны Москаленко.