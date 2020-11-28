Разведка Южной Кореи сообщила руководству страны, лидер КНДР Ким Чен Ын делает странные вещи. Он казнил двух чиновников, запретил рыболовство и закрыл столицу – Пхеньян.

Ким Чен Ын развил небывалую активность из-за экономических трудностей на фоне пандемии COVID-19. Об этом рассказали в информационном агентстве Associated Press.

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Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило руководство страны, что лидер КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) Ким Чен Ын казнил 2 высокопоставленных чиновников:

Одного – за ввоз в страну запрещенных товаров, несмотря на усиленный таможенный контроль на границе из-за пандемии.

Второго – по обвинению в махинациях с обменом валют.

Южнокорейские разведчики удивлены: мол, Ким Чен Ын в последнее время "пребывает в гневе" и делает "безрассудные поступки", пытаясь реагировать на экономические трудности в своей стране:

Он поднял цены на сырьевые товары.

Сократил объемы промышленного производства.

Почему-то приказал прекратить рыбную ловлю.

Запретил производить соль.

Почему Ким Чен Ын пошел на все это? Разведчики говорят, что лидер Северной Кореи боится коронавируса. Он якобы убежден, что через рыбу, соль и другие товары можно подхватить COVID-19.

Кроме всего этого в столице КНДР Пхеньяне и провинции Чагандо ввели режим изоляции. Из-за мер по сдерживанию коронавируса могут даже отложить съезд Трудовой партии Кореи, запланированный на начало 2021 года.

Напомним Ким Чен Ын 15 ноября появился на публике впервые за 25 дней

Из положительных новостей, которые заметили в Южной Корее, есть разве что такая: Ким Чен Ын приказал всем дипломатам вести себя сдержанно и не провоцировать США на активные действия.