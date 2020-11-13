Северная Корея переждала эпоху Дональда Трампа, но с Байденом будет совсем другая история. Как новая администрация планирует существовать вместе с государством Ким Чен Ына, читайте в нашем материале.

Джозеф Байден получит в наследство проблему с ядерной КНДР, которая продолжает производить бомбы и новые баллистические ракеты. Пхеньян остается проблемой, а вот как администрация Байдена планирует ее решать – в материале 24 канала.

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КНДР: опасная, отчаянная, изолированная



Несмотря ни на что, КНДР продолжает развивать свою мощь / Фото National Interest

КНДР в последнее время хватает проблем: новый голод, ухудшение отношений с Китаем, смертельные наводнения. Санкции продолжают убивать ростки экономики, которые там еще остались. Во время парада в честь 75-летия со дня основания Трудовой Партии Ким Чен Ын даже расплакался. Скорее всего, это было театрализованное преувеличение, но нельзя исключать, что он действительно воспринимает проблемы и стресс близко к сердцу.

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Кроме того, дипломатия с Трампом стоила Киму дорого: он потерял лицо, совершил провальную и очень долгую поездку во Вьетнам. Договоренностей достигнуто не было, а взамен КНДР показала новое мощное оружие – межконтинентальную баллистическую ракету и несколько ракетных установок залпового огня. Этого арсенала достаточно, чтобы держать в напряжении всех соседей.

Арсенал растет

В октябре 2019 года КНДР с подводной баржи запустила ракету семьи "Полярная звезда", которая предназначена для субмарин. Предварительно, она может пролететь 745 км. Это делает попытки сдержать КНДР еще более сложными. По последним данным разведки, Ким В октябре 2019 года КНДР с подводной баржи запустила ракету семьи "Полярная звезда", которая предназначена для субмарин. Предварительно, она может пролететь 745 км. Это делает попытки сдержать КНДР еще более сложными. По последним данным разведки, Ким может иметь в своем распоряжении до 60-ти ядерных боеголовок.

"Команде Байдена надо сделать выводы из провалов Трампа, который закрыл глаза на увеличение количества боеголовок и тестирование ракет средней дальности", – заявил в комментарии TIME Эванс Ревер, бывший сотрудник Госдепа, который занимался переговорами с Герметичным Королевством.

Из-за попыток сдержать коронавирус Северная Корея закрыла границу с Китаем, из-за чего упала вся трансграничная торговля, которая является ключевой для страны. По данным Совбеза ООН, в августе 2020 года ее объем составил лишь 142 тонны. Год назад было, по крайней мере, 2200 тонн. В Пхеньяне продолжают говорить, что случаев заражения коронавирусом в стране до сих пор нет. Эти заявления воспринимаются экспертами как сомнительные.

"Военные усилили патрулирование границы, даже неформальные рынки (известные как джанмаданг – 24) не работают. Жизнь там стала намного сложнее", – рассказал TIME До Ги-юн, ​​работник сферы правозащиты в организации "Счастливое объединение", которая учит жителей Юга о Севере.

Ким Чен Ын может прибегнуть к агрессивным действиям уже скоро, считают специалисты по КНДР. Особенно учитывая то, что США будут заняты своими проблемами: пандемией коронавируса и падением экономики.



Новая ракета Кима на параде в честь 75-летия партии / Фото KCNA

Среди возможных вариантов – тест новой большой ракеты или ядерное испытание. Так, этим Ким нарушит свой же мораторий, но касался он только ситуации с Трампом. Не факт, что распространится на Байдена. Как раз есть подходящая дата – 20 января или вскоре после дня инаугурации. Причина – КНДР стала более изолированной, отчаянной и агрессивной, чем когда-либо до этого. Ситуация для них складывается крайне неблагоприятная.

Байден и Ким Чен Ын: как будет реагировать новая администрация



Два лидера не очень тепло относятся друг к другу / Коллаж Fox News

Джо Байден будет проводить более привычную политику в отношении КНДР. Она будет отличаться от "персональных отношений" имени Дональда Трампа. Демократы вернут или даже увеличат давление на Север и, возможно, введут новые санкции. Они будут нацелены на то, чтобы сделать ядерную и ракетную программу более дорогой для Пхеньяна.

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С другой стороны, Ким Чен Ын и его ближайшее окружение уже давно показали, что умеют обходить санкции и продолжать разработки. Конечно, это исключительно из-за помощи России и – в гораздо большей степени – Китая.

Байден был вице-президентом Обамы с 2008 по 2016 годы, и в принципе с темой КНДР знаком не понаслышке. Обама придерживался стратегии "стратегического терпения", воздерживаясь от любых встреч с лидерами КНДР на высоком уровне и в расчете на санкции.

Стратегия не достигла своей цели ни в коем случае, это надо признать. Север наоборот, очень усилил свои ядерные позиции. Поэтому команде Байдена придется формировать новый подход. Склонность новоизбранного президента к более систематической политике может обеспечить координацию между отделами и должное внимание к сообщениям нацбезопасности. Трамп, как известно, ими пренебрегал.

Агрессивные действия со стороны КНДР могут заставить Белый Дом улучшить отношения с Южной Кореей и Японией. Президент Трамп ухудшил их, требуя гораздо больших выплат по расквартированию в Восточной Азии американских сил и угрожая забрать их по крайней мере с Юга. Союзники США в Восточной Азии остались практически один на один с врагом.

Госдеп Байдена может попробовать всеобъемлющие консультации с Сеулом и Токио, чтобы понять нынешнюю ситуацию и заверить – они снова могут рассчитывать на Вашингтон и американскую поддержку. Тем более, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сделал своей ключевой задачей как раз диалог с Севером (который, правда, в последнее время почти остановился – 24).



А вот с Китаем есть шанс снова договориться по КНДР / Фото: FT

Что касается КНР, то Байден будет "меньше угрожать правящей Партии и ее режиму", считают в Пекине. А значит, диалог о ядерном разоружении КНДР возможен. Здесь, правда, стоит отметить, что Северная Корея видит этот процесс исключительно как глобальное разоружение.

Китай, скорее всего, будет не против перезапустить отношения с Белым Домом и помощь с КНДР может быть хорошим стартом,

– пояснил South China Morning Post Тон Чжао, старший научный сотрудник Центра глобальной политики Карнеги-Циньхуа в Пекине.

Стоит ли на что-то рассчитывать

Проблемой может стать то, что никто в КНДР, кроме самого Ким Чен Ына, не имеет права рассматривать ядерные вопросы. Тогда как Байден строит дипломатию снизу вверх. Северная Корея, кстати, имеет давнюю и глубокую антипатию к Байдену, победа Трампа подходила бы им больше. Байден точно не будет столь терпеливым, как Обама и Трамп. Диалог возможен, но только при серьезных уступках со стороны Пхеньяна.

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Кто бы ни был президентом, прорыва не будет, потому что КНДР не имеет теории выживания без ядерного оружия,

– пояснил для South China Morning Post Ван Джексон, экс-советник по этой стране у Обамы.

Эванс Ревер добавил, что "Ким должен поверить – его ядерное оружие больше подрывает безопасность, чем создает ее. Пока этого не произойдет, Ким Чен Ын не откажется". Такой подход довольно рискованный, не факт, что Байден пойдет именно им.

Получив ядерные боеголовки, говорят эксперты, ни один лидер КНДР – а тем более этот – добровольно их не отдаст. Максимум, на что можно рассчитывать – некоторое сокращение арсенала и остановка ядерной программы. Но и для этого нужно будет потратить немало усилий.