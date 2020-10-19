Украинского военного Кима Дуванова освободили из плена боевиков. Произошло это во время обмена пленными в декабре 2019 года. Однако уже в октябре 2020 года жизнь военного, к сожалению, оборвалась.

Его не стало из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила журналистка и волонтер Моника Андрушевская в фейсбуке.

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Волонтер отметила, что сразу после обмена пленными, вся семья была очень счастлива.

Плен убивает даже тех, кто из него вернулся. Друзья, сегодня умер Ким Дуванов – солдат Вооруженных сил Украины, который вернулся из плена при обмене пленными в конце 2019 года. Его сердце не выдержало,

– написала Андрушевская.

У военного остались жена и двое детей.

Что известно про Кима Дуванова?

Он служил в Вооруженных силах Украины с 2017 года. Он попал в плен в 2019 году в Донецкой области, когда 8 украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию.

Что известно об обмене пленными в декабре 2019-го

Обмен пленными состоялся в декабре в формате "всех на всех". Об этом договорились Владимир Зеленский и хозяин Кремля Владимир Путин во время нормандского саммита 9 декабря.

Утром 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области произошел обмен пленными между Россией и Украиной. А уже вечером все освобожденные украинцы прибыли в Киев.

Боевики передали Украине 76 человек, а получили 124. До обмена в тюрьмах оккупированного Донбасса находились 227 человек.

Заметим, что по состоянию на август по меньшей мере 235 украинцев находились в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Больше о том, как состоялся обмен пленными – читайте в материале.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Кима Дуванова.