На судебных заседаниях по книге "Дело Василия Стуса" адвокат Виктора Медведчука вызывающе "нападал" на уже мертвого Стуса. Он якобы хотел доказать, что именно Стус был негодяем, а не Медведчук, о котором говорится в книге.

Об этом в эфире 24 канала рассказал автор книги, журналист Вахтанг Кипиани, с которым и судится Медведчук. Он отметил, что унижение Стуса в глазах украинцев – это принципиальный вопрос для Медведчука.

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Кипиани объяснил, что судебный процесс над книгой продолжается уже год. Однако суд проходит не над самой книгой, а над Стусом в целом.

Все могут ознакомиться с записью из зала судебного заседания. Если ее послушать – видно, что адвокат Медведчука постоянно нападает на уже мертвого поэта,

– сказал Кипиани.

По словам автора книги, для Медведчука и его сторонников принципиально не только решить вопрос с книгой, но и повлиять на общество. Они якобы хотят показать, что это Стус был недостойным человеком, менял свои взгляды, а не Медведчук, о котором говорится в книге.

Медведчук в деле Стуса – маленькая ничтожная фигура, – Кипиани

Кипиани заверил, что Медведчук пытается подчинить себе информационное и политическое пространство. "Он покупает каналы, приводит в парламент стаю товарищей, недаром летает к Путину. Это часть его политического пути. Соответственно, закрывает рот всем, кто описывает его деятельность не в цветах его каналов", – объяснил журналист.

Критические суждения и оценки книги ему смертельно опасны. Ему кажется, что это подрывает его статус. На мой взгляд, Медведчук в деле Стуса выглядит как маленький ничтожный человек, исполнивший задачи, которые положила на него коммунистическая партия,

– сказал Кипиани.

Журналист рассказал, что Мудведчук работал на идею осуждения Стуса, об этом говорят материалы дела. В то же время Медведчук уверял, что "сделал все возможное".

"Я точно могу сказать, что даже если бы Медведчук был блестящим и честным адвокатом – он бы Стуса не спас, но он бы оставил в истории дела свои ходатайства, обращения, аргументы – мы этого не видим. Мы видим только то, что он был солидарен с обвинением", – подытожил Кипиани.



Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала

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Кипиани: Если проиграем апелляцию – пойдем в Европейский суд

Вахтанг Кипиани сразу заявил, что не согласен с решением Дарницкого суда, а потому готов подавать апелляцию. Издательство VIVAT и адвокат Кипиани подадут 2 отдельные апелляции. "Мы обязательно будем судиться дальше, ведь не согласны с таким решением. Мы считаем, что это политический процесс и он абсурден", – сказал автор книги.

Как подтвердил Кипиани, если же Апелляционный суд тоже проиграют – не остановятся.

Мы пойдем в Верховный суд. В конце концов, есть Европейский суд по правам человека, который, я уверен, отменит все решения и суд против Украины выиграем,

– отметил Кипиани.

Он добавил, что не хочет судиться с Украиной, ведь является ее акционером, инвестором и гражданином. "Но если "медведчуки" имеют влияние на судебную систему – это досадный момент. Он показывает недееспособность наших элит. Они не могут обеспечить хотя бы одну ветвь власти от присутствия таких персонажей. Теперь мы лучше понимаем реальную картину даже в тех делах, где якобы нет политики", – отметил Кипиани.

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Дело Медведчука против Кипиани: коротко