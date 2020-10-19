Адвокат Медведчука постоянно нападал на мертвого Стуса, – Кипиани о судебном заседании
На судебных заседаниях по книге "Дело Василия Стуса" адвокат Виктора Медведчука вызывающе "нападал" на уже мертвого Стуса. Он якобы хотел доказать, что именно Стус был негодяем, а не Медведчук, о котором говорится в книге.
Об этом в эфире 24 канала рассказал автор книги, журналист Вахтанг Кипиани, с которым и судится Медведчук. Он отметил, что унижение Стуса в глазах украинцев – это принципиальный вопрос для Медведчука.
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Кипиани объяснил, что судебный процесс над книгой продолжается уже год. Однако суд проходит не над самой книгой, а над Стусом в целом.
Все могут ознакомиться с записью из зала судебного заседания. Если ее послушать – видно, что адвокат Медведчука постоянно нападает на уже мертвого поэта,
– сказал Кипиани.
По словам автора книги, для Медведчука и его сторонников принципиально не только решить вопрос с книгой, но и повлиять на общество. Они якобы хотят показать, что это Стус был недостойным человеком, менял свои взгляды, а не Медведчук, о котором говорится в книге.
Медведчук в деле Стуса – маленькая ничтожная фигура, – Кипиани
Кипиани заверил, что Медведчук пытается подчинить себе информационное и политическое пространство. "Он покупает каналы, приводит в парламент стаю товарищей, недаром летает к Путину. Это часть его политического пути. Соответственно, закрывает рот всем, кто описывает его деятельность не в цветах его каналов", – объяснил журналист.
Критические суждения и оценки книги ему смертельно опасны. Ему кажется, что это подрывает его статус. На мой взгляд, Медведчук в деле Стуса выглядит как маленький ничтожный человек, исполнивший задачи, которые положила на него коммунистическая партия,
– сказал Кипиани.
Журналист рассказал, что Мудведчук работал на идею осуждения Стуса, об этом говорят материалы дела. В то же время Медведчук уверял, что "сделал все возможное".
"Я точно могу сказать, что даже если бы Медведчук был блестящим и честным адвокатом – он бы Стуса не спас, но он бы оставил в истории дела свои ходатайства, обращения, аргументы – мы этого не видим. Мы видим только то, что он был солидарен с обвинением", – подытожил Кипиани.
Цитаты, за которые судился Медведчук / Инфографика 24 канала
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Кипиани: Если проиграем апелляцию – пойдем в Европейский суд
Вахтанг Кипиани сразу заявил, что не согласен с решением Дарницкого суда, а потому готов подавать апелляцию. Издательство VIVAT и адвокат Кипиани подадут 2 отдельные апелляции. "Мы обязательно будем судиться дальше, ведь не согласны с таким решением. Мы считаем, что это политический процесс и он абсурден", – сказал автор книги.
Как подтвердил Кипиани, если же Апелляционный суд тоже проиграют – не остановятся.
Мы пойдем в Верховный суд. В конце концов, есть Европейский суд по правам человека, который, я уверен, отменит все решения и суд против Украины выиграем,
– отметил Кипиани.
Он добавил, что не хочет судиться с Украиной, ведь является ее акционером, инвестором и гражданином. "Но если "медведчуки" имеют влияние на судебную систему – это досадный момент. Он показывает недееспособность наших элит. Они не могут обеспечить хотя бы одну ветвь власти от присутствия таких персонажей. Теперь мы лучше понимаем реальную картину даже в тех делах, где якобы нет политики", – отметил Кипиани.
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Дело Медведчука против Кипиани: коротко
- Книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней говорится о суде над Стусом и его скандальном адвокате Викторе Медведчуке. Его обвинили в нарушении адвокатской этики.
- Дело в том, что Медведчук якобы признал вину Стуса. В то же время сам Стус ее не признавал.
- Медведчук не согласен с таким заявлением и начал судиться с автором книги сразу через несколько месяцев после ее печати.
- Медведчук заявлял, что будет просить суд, чтобы распространение книги запретили. По его словам, в книге есть "высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают его достоинство".
- 19 октября 2020 года Дарницкий суд Киева огласил решение, согласно которому Медведчук победил по делу.