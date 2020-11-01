Программа предоставления гражданства Кипру в обмен на инвестиции в страну прекратила действовать с 1 ноября. Так называемые "золотые паспорта" не будут выдавать из-за значительного количества злоупотреблений со стороны богачей, особенно из России.

Соответствующее решение приняло правительство Кипра. В октябре местный Минфин и МВД выступили за прекращение выдачи "золотых паспортов" из-за большого количества нарушений и уязвимости программы.

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Что известно о недавнем громком скандале на Кипре

В августе на Кипре разразился скандал из-за расследования, которое провел арабский телеканал Al Jazeera.

Журналист, который выдавал себя за гражданина Китая, осужденного за отмывание денег, связался с юристами, риэлторами, а также спикером парламента и получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный.

На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

Ранее в расследовании журналисты назвали имена обладателей 2,5 тысяч "золотых паспортов" – 40% из них были россиянами.

Обратите внимание! В ноябре прошлого года власти Кипра лишили так называемых "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не назвали. Кипр признал, что не всегда верно оценивал риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

В октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты из-за продажи европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Им грозят санкции.

Что такое "золотой паспорт"?

Это упрощенная процедура получения гражданства Кипра, который входит в Европейский Союз. Обычным гражданам надо легально прожить 7 лет в этой стране, чтобы претендовать на кипрское гражданство.



Если же у вас есть лишние 2 миллиона евро и вы готовы их вложить в недвижимость или бизнес на этом острове, то кипрский паспорт оформят за несколько недель.



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