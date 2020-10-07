Во время протестов в Кыргызстане молниеносно меняется власть. Лишь 6 октября с должности городского головы Бишкека ушел Азиз Суракматов. Народным мэром себя провозгласил Жоошбек Коеналиев. Но исполнять обязанности городского главы будет Алмаз Бакетаев.

Бакетаева утвердил Координационный совет

Именно Бакетаева временно в должности утвердил Координационный совет по урегулированию ситуации в городе. Об этом информирует 24.kg со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

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Сам Бакетаев на это решение согласился. Ранее он занимал должность первого вице-мера города.

Обратите внимание! Суракматов подал в отставку с поста мэра Бишкека по собственному желанию. Также с должности решили уйти руководители Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей.

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