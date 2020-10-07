Киргизские протесты в действии: В Бишкеке появился новый временный мэр
Во время протестов в Кыргызстане молниеносно меняется власть. Лишь 6 октября с должности городского головы Бишкека ушел Азиз Суракматов. Народным мэром себя провозгласил Жоошбек Коеналиев. Но исполнять обязанности городского главы будет Алмаз Бакетаев.
Бакетаева утвердил Координационный совет
Именно Бакетаева временно в должности утвердил Координационный совет по урегулированию ситуации в городе. Об этом информирует 24.kg со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
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Сам Бакетаев на это решение согласился. Ранее он занимал должность первого вице-мера города.
Главное о протестах в Кыргызстане
- Беспорядки в стране вспыхнули после парламентских выборов.
- Большинство политических сил, участвовавших в кампании, не признали официальных результатов голосования.
- Демонстранты захватили здание парламента и офис президента.
- Из тюрем вышли бывшие чиновники, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев.
- ЦИК признал проведение выборов недействительным.
- Противостояния не обошлись без жертв – погиб по меньшей мере 1 человек, еще более 700 – ранены.