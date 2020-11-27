Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко откровенно рассказал о работе с действующим и бывшим главой ОП. Он заверил, что с ними обоими было комфортно работать.

Тимошенко объяснил, что стиль руководства Ермака дипломатический, а у Богдана – резкий. Об этом заместитель главы Офиса Президента рассказал в интервью изданию "Гордон".

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Несмотря на это, по мнению Кирилла Тимошенко, работа и с Богданом, и с Ермаком, была комфортной.

Мне комфортно и с тем, и с другим. У Богдана было больше совещаний, когда мы, все заместители, присутствовали, Ермак общается с каждым отдельно. Понятно, что в стиле общения у Богдана бывали резкие высказывания – "триндюлины" какие-то, у Ермака бывают тоже такие моменты, но их гораздо меньше,

– поделился Тимошенко.

Тимошенко отметил, что был в хороших отношениях с Богданом, когда тот занимал должность главы офиса, а сейчас – хорошие с Ермаком. Он даже сказал, что мог "выпить по бокалу вина и с Богданом, и с Ермаком вечером".

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