Могли випить по бокалу вина, – Кирилл Тимошенко оценил работу с Ермаком и Богданом
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко откровенно рассказал о работе с действующим и бывшим главой ОП. Он заверил, что с ними обоими было комфортно работать.
Тимошенко объяснил, что стиль руководства Ермака дипломатический, а у Богдана – резкий. Об этом заместитель главы Офиса Президента рассказал в интервью изданию "Гордон".
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Несмотря на это, по мнению Кирилла Тимошенко, работа и с Богданом, и с Ермаком, была комфортной.
Мне комфортно и с тем, и с другим. У Богдана было больше совещаний, когда мы, все заместители, присутствовали, Ермак общается с каждым отдельно. Понятно, что в стиле общения у Богдана бывали резкие высказывания – "триндюлины" какие-то, у Ермака бывают тоже такие моменты, но их гораздо меньше,
– поделился Тимошенко.
Тимошенко отметил, что был в хороших отношениях с Богданом, когда тот занимал должность главы офиса, а сейчас – хорошие с Ермаком. Он даже сказал, что мог "выпить по бокалу вина и с Богданом, и с Ермаком вечером".
Что известно об Андрее Богдане
- Это молодой украинский юрист и политик. В украинской политике появился еще в 2007 году, когда баллотировался в Верховную Раду по списку блока "Наша Украина – Народная самооборона", но в парламент не попал.
- В том же году начал работать в Министерстве юстиции. Там пробыл до 2010 года, пока не стал правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в новом Кабмине Азарова.
- Андрея Богдана назначили главой Администрации Президента (позже ведомство переименовали в Офис Президента) в мае 2019 года. В феврале 2020 президент уволил его с этой должности, назначив Ермака новым главой офиса.
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