Заместитель руководителя Офиса президента заявил, что ему "нечего обсуждать" с Игорем Коломойским. Последний раз Кирилл Тимошенко общался с бизнесменом примерно полгода назад.

Об общении с Коломойским заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Олесе Бацман, сообщает 24 канал.

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Я вообще не какой-то его близкий друг, товарищ или партнер. Так, писали, что я (человек Коломойского – 24 канал). Но мы, наверное, уже не общались больше чем полгода,

- подчеркнул Тимошенко.

Но уточнил, что не было ни одного разговора. "Так сложилось. А на какие темы нам общаться?" – добавил он.

Тимошенко отметил также, что не было конфликта или конкретной ситуации, после которой их общение оборвалось, "просто так жизнь складывается". "Мы не созваниваемся с ним и не пересекаемся", – подытожил замглавы ОП.

Завершил он словами, что "не любит грустить по звонкам в 02:00 или 03:00, даже если это Игорь Валерьевич звонит".

Что известно о Кирилле Тимошенко и его связи с Коломойским