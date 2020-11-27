Мы не общались с Коломойским более полугода, – Кирилл Тимошенко
Заместитель руководителя Офиса президента заявил, что ему "нечего обсуждать" с Игорем Коломойским. Последний раз Кирилл Тимошенко общался с бизнесменом примерно полгода назад.
Об общении с Коломойским заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью Олесе Бацман, сообщает 24 канал.
Читайте также Нужен постоянный диалог центральной власти с местной, – заместитель главы Офиса президента
Я вообще не какой-то его близкий друг, товарищ или партнер. Так, писали, что я (человек Коломойского – 24 канал). Но мы, наверное, уже не общались больше чем полгода,
- подчеркнул Тимошенко.
Но уточнил, что не было ни одного разговора. "Так сложилось. А на какие темы нам общаться?" – добавил он.
Тимошенко отметил также, что не было конфликта или конкретной ситуации, после которой их общение оборвалось, "просто так жизнь складывается". "Мы не созваниваемся с ним и не пересекаемся", – подытожил замглавы ОП.
Завершил он словами, что "не любит грустить по звонкам в 02:00 или 03:00, даже если это Игорь Валерьевич звонит".
Что известно о Кирилле Тимошенко и его связи с Коломойским
- Родом из Днепра, ему 31 год. Учился в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара (специальность "правоведение").
- Работал спортивным журналистом, а также продюсером ряда продакшн-студий, в частности "07 Продакшн" и "Мамас Фильм Продакшен".
- Основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации мероприятий.
- В 2014 году на телеканале "1+1" вышел фильм производства Goodmedia "Битва за Днепр". Коломойский, который тогда возглавлял Днепропетровский областной совет, принял участие в съемках.
- СМИ писали, что в команду Офиса президента Тимошенко привел его экс-глава Андрей Богдан, который ранее был адвокатом Коломойского.
Поделиться новостью