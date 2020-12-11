Непогода бушует по всей стране: если на Киевщине сильный гололед сковывает движение транспорта и создает трудности для пешеходов, то Приазовье до сих пор страдает от шквального ветра. На Азовском море не стихают штормы: курортная Кирилловка уже почти неделю страдает от подтоплений.

По состоянию на 11 декабря ситуация ухудшилась: в Кирилловке в результате непогоды море размыло береговую линию и затопило некоторые базы отдыха. Об этом сообщил председатель поселкового совета курорта Иван Малеев в комментарии Укринформу.

Ранее Кирилловку накрывает многометровыми волнами, а в Бердянске обледенел берег: фото, видео

Начало и середину Федотовой косы подтопило. Дорога на остров Бирючий была залита, были проблемы со светом. На косе Пересыпь на одной из баз отдыха смыло подпорную стенку. Ситуацию оцениваю на 3 балла из 5. Сейчас вода постепенно исчезает и ветер стихает,

– рассказал Малеев.

По его словам, курорт ежегодно страдает от подтоплений. Ранее бывали ситуации, когда без помощи спасателей не обходились, но на этот раз эвакуировать никого не пришлось.

В то же время жилая часть Кирилловки, по словам Малеева, не пострадала.

Пользователи соцсетей размещают фото и видео размытых пляжей и баз отдыха в воде.

Турбазы затоплены, линии электропередач – в воде. Набережная почти разрушена. Местные говорят – такого не было здесь полвека. Ветер не утихает несколько дней. На берегу вообще – валит с ног. Полутораметровые волны беспощадно разрушают все на своем пути: пляж, береговое укрепление, набережную,

– пишут люди.

В то же время Сергей Мнацаканов разместил на ютюбе двухминутный ролик с последствиями непогоды в Кирилловке. Он отметил, что во время съемки порывы ветра едва не снесли его квадрокоптер в лиман.

Затопленная Кирилловка: видео

По прогнозам синоптиков, 11 декабря в акватории Азовского моря высота волн достигнет 1,3 – 1,5 метра, порывы ветра – 15 – 20 метров в секунду.