В Кирилловке, в Запорожской области, бушует непогода. Там больше недели на Азовском море не утихал шторм.

Теперь же в Кирилловке порывы ветра скоростью до 30 километров в час образовали на море волны, высотой до 2 метров. Волны обусловливают подтопление не только пляжей, но и зданий, расположенных вблизи, пишут "Местные вести".

Ранее Президентская резиденция на Бирючем острове заблокирована: на Азовском море бушует шторм

Так, водой залило множество туристических баз на Федотовой косе и даже дорогу на остров Бирючий. Во дворах некоторых гостиниц из-за шторма образовались настоящие озера, а местные жители порой не могут нормально передвигаться по улицам от дома к дому.

Непогода на Федотовой косе, Кирилловка: видео

Последствия шторма в Кирилловке: видео

Между тем в Бердянске сильный ветер и мороз вместе с морем образовали настоящие ледовые "скульптуры". Обледеневший берег фотографируют местные жители. Холодная красота фотографий завораживает.



Обледеневший берег моря в Бердянске / Фото ЮлииПокас



Холодная красота в Бердянске / Фото Юлии Покас



В Бердянске обледеневший берег / Фото Юлии Покас

Обратите внимание! По словам спасателей, непогода продлится, скорость ветра достигнет 25 – 28 метров в секунду, а высота волн достигнет 1,5 – 2 метра.