Кирилловку накрывает многометровыми волнами, а в Бердянске обледенел берег: фото, видео
В Кирилловке, в Запорожской области, бушует непогода. Там больше недели на Азовском море не утихал шторм.
Теперь же в Кирилловке порывы ветра скоростью до 30 километров в час образовали на море волны, высотой до 2 метров. Волны обусловливают подтопление не только пляжей, но и зданий, расположенных вблизи, пишут "Местные вести".
Ранее Президентская резиденция на Бирючем острове заблокирована: на Азовском море бушует шторм
Так, водой залило множество туристических баз на Федотовой косе и даже дорогу на остров Бирючий. Во дворах некоторых гостиниц из-за шторма образовались настоящие озера, а местные жители порой не могут нормально передвигаться по улицам от дома к дому.
Непогода на Федотовой косе, Кирилловка: видео
Последствия шторма в Кирилловке: видео
Между тем в Бердянске сильный ветер и мороз вместе с морем образовали настоящие ледовые "скульптуры". Обледеневший берег фотографируют местные жители. Холодная красота фотографий завораживает.
Обледеневший берег моря в Бердянске / Фото ЮлииПокас
Холодная красота в Бердянске / Фото Юлии Покас
В Бердянске обледеневший берег / Фото Юлии Покас
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