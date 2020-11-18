Возгорание в одном из частных домов села Варваровка Долинского района Кировоградской области 18 ноября унесло жизни 4 человек. Двое из них – дети.

О смертельном пожаре, который произошел около 13: 25, сообщили в ГСЧС Украины. По данным спасателей, огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

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Локализовать пожар огнеборцы смогли только в 14:10. Еще через 42 минуты его ликвидировали.

4 и 2 года

Во время тушения пожара бойцы ГСЧС нашли тела 4 человек. Среди них дети 2016 и 2018 годов рождения.

На месте инцидента работали 7 спасателей и 2 единицы техники.

По факту гибели людей правоохранители должны открыть уголовное дело. Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно.