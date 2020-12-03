Сотни людей 3 декабря собрались перед парламентом Молдовы, протестуя против ограничения полномочий новоизбранного президента Майи Санду. Депутаты страны поддержали законопроект, который вывел Службу безопасности и информации из-под подчинения главы государства.

Люди скандировали: "Долой Додона!"

Участники акции требовали отставки действующего правительства и досрочных парламентских выборов. Об этом информирует NewsMaker.

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После появления первых демонстрантов здание парламента окружили правоохранители. Однако, несмотря на нарушение карантинных ограничений, участников акции не арестовывали. Митинг длился несколько часов, люди выкрикивали: "Долой Додона!" и "Долой хунту".

Что известно о резонансное решение парламентариев

Молдавские депутаты сразу в 2 чтениях проголосовали за законопроект, выводящий спецслужбу из-под контроля президента. Инициатива принадлежала политсиле действующего президента страны Игоря Додона – "Партии социалистов Молдовы".

Обратите внимание! Полномочия Додона в Молдове заканчиваются 23 декабря, так он вполне может успеть подписать резонансный законопроект. Майя Санду планируют приступить к своим обязаностям 24 января.

Смотрите фото с акции протеста: