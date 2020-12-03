В защиту Санду: в Кишиневе протестовали против ограничений полномочий президента – фото
Сотни людей 3 декабря собрались перед парламентом Молдовы, протестуя против ограничения полномочий новоизбранного президента Майи Санду. Депутаты страны поддержали законопроект, который вывел Службу безопасности и информации из-под подчинения главы государства.
Люди скандировали: "Долой Додона!"
Участники акции требовали отставки действующего правительства и досрочных парламентских выборов. Об этом информирует NewsMaker.
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После появления первых демонстрантов здание парламента окружили правоохранители. Однако, несмотря на нарушение карантинных ограничений, участников акции не арестовывали. Митинг длился несколько часов, люди выкрикивали: "Долой Додона!" и "Долой хунту".
Что известно о резонансное решение парламентариев
Молдавские депутаты сразу в 2 чтениях проголосовали за законопроект, выводящий спецслужбу из-под контроля президента. Инициатива принадлежала политсиле действующего президента страны Игоря Додона – "Партии социалистов Молдовы".
Смотрите фото с акции протеста:
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