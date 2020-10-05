Ужасная авария случилась 5 октября в китайской провинции Ганьсу. Там грузовой автомобиль въехал в рынок сельскохозяйственной продукции.

В результате происшествия погибли шесть человек, еще 14 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

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Авария произошла в районе села Чабучжень в городском округе Динси. Водитель по пока не установленной причине потерял контроль над грузовиком. Местные власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

Что известно о пострадавших

По информации правоохранителей, 5 человек погибли на месте. Шестой пострадавший умер во время госпитализации. Всего из 14 пострадавших состояние пяти оценивается как тяжелое.

Провинция Ганьсу, где случилась авария: карта