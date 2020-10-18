Высший законодательный орган Китая поддержал новый закон о биозащите. Он должен обеспечить профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями на территории страны.

Также закон создаст системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности. Об этом сообщает China News.

Интересно 10 вакцин против COVID-19 на последнем этапе испытаний: когда мир увидит препарат

Закон должен вступить в силу уже 15 апреля 2021 года.

Что предусматривает закон о биозащите

Создание системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности. Мониторинг рисков и раннее предупреждение. Расследование и оценку рисков. Обмен информацией.

Он также будет иметь положение для предотвращения и реагирования на конкретные риски биобезопасности, включая основные инфекционные заболевания, эпидемии и внезапные вспышки, а также биотехнологические исследования, разработки,

– говорится в сообщении.

Толчком для принятия закона стала, в том числе и эпидемия коронавируса. Именно в китайском городе Ухань в конце 2019 года зафиксировали первые случаи COVID-19.