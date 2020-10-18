В Китае приняли закон о биозащите для предотвращения инфекционных заболеваний: что изменится
Высший законодательный орган Китая поддержал новый закон о биозащите. Он должен обеспечить профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями на территории страны.
Также закон создаст системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности. Об этом сообщает China News.
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Закон должен вступить в силу уже 15 апреля 2021 года.
Что предусматривает закон о биозащите
- Создание системы для предотвращения и контроля рисков биобезопасности.
- Мониторинг рисков и раннее предупреждение.
- Расследование и оценку рисков.
- Обмен информацией.
Он также будет иметь положение для предотвращения и реагирования на конкретные риски биобезопасности, включая основные инфекционные заболевания, эпидемии и внезапные вспышки, а также биотехнологические исследования, разработки,
– говорится в сообщении.
Толчком для принятия закона стала, в том числе и эпидемия коронавируса. Именно в китайском городе Ухань в конце 2019 года зафиксировали первые случаи COVID-19.