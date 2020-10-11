В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, семейный обед закончился трагедией. Еще 5 октября семья Ван пообедала лапшой из ферментированной кукурузной муки. После этого люди почувствовали симптомы отравления. Оказалось, что лапша оставалась замороженной в течение года.

В общем от отравления умерли семь человек из девяти присутствовавших на обеде. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.

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По информации СМИ, семья употребляла кислую лапшу – это местное блюдо, которое делают из ферментированной кукурузной муки. В течение всего года она была заморожена.

Как показало предварительное расследование, причиной смерти скорее всего стало отравление афлатоксином. Лабораторные исследования показали, что уровень содержания афлатоксина в лапше значительно превышает норму.

Что известно о афлатоксине? Это ядовитые вещества, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, естественным образом встречаются во всех регионах мира. Эти плесневые грибы могут поражать продовольственные культуры и тем самым создавать серьезную угрозу для здоровья людей и сельскохозяйственных животных.

Полиция исключила убийство путем отравления, ведь на месте происшествия в образцах лапши не выявили следов токсичных материалов.

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