Непростые отношения между Китаем и Австралией осложнились еще больше. Если раньше Пекин оскорбляли заявления Канберры о необходимости проведения международного расследования обстоятельств появления COVID-19, то теперь не на шутку обиделись в Австралии. Все из-за смонтированного фото в твиттере.

На фоне ухудшения отношений и торговых споров Пекин решил бросить еще один камень в сторону австралийских властей, пишет BBC.

Ранее Австралия настаивает на независимом расследовании появления COVID-19: Китай против

Что известно о скандале

Пресс-секретарь МИД Китайской народной республики Чжао Лицзянь разместил в сети смонтированное изображение австралийского солдата, который приставил окровавленный нож к горлу афганского ребенка, который держит ягненка.

Шокированы убийством афганских гражданских лиц и пленных. Решительно осуждаем подобные действия и призываем наказать виновных,

– подписал он изображение.



Смонтированное фото с австралийским солдатом / Фото из соцсетей

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал из-за этого специальный брифинг и назвал изображение "поистине отвратительным".

Он потребовал от Twitter удалить фото, а от правительства КНР – извиниться за действия своего чиновника. Возмущение австралийских властей вызвал не текст, а смонтированное фото. Скотт Моррисон заявил, что его страна провела "прозрачное и честное следование".

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявила, что это Австралии должно быть стыдно за своих военных.

За что Китай осудил Австралию

Дело в том, что 19 ноября было опубликовано расследование, согласно которому солдаты и сержанты элитного подразделения австралийского спецотряда SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009 – 2013 годах.

Впрочем, детей среди жертв не было и ножами их не резали. Об этом свидетельствует проверка, которую провело австралийское командование по инициативе австралийских правозащитников.

Что известно об отношениях Австралии и Китая

Отношения между Австралией и Китаем в последние годы неуклонно ухудшались. В частности, Австралия поддержала требование США провести международное расследование происхождения коронавируса, впервые обнаруженного в Китае.

После этого Китай обложил пошлиной импорт австралийского ячменя, прекратил закупки говядины и не рекомендовал своим туристам и студентам ездить в Австралию из-за якобы проявления расизма.

А 27 ноября Китай фактически запретил импорт австралийского вина и обложил его пошлиной в 212,1%. В Канберре назвали этот шаг неоправданным и политически мотивированным.