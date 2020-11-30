Китай и Австралия рассорились из-за твита: что известно о скандале
Непростые отношения между Китаем и Австралией осложнились еще больше. Если раньше Пекин оскорбляли заявления Канберры о необходимости проведения международного расследования обстоятельств появления COVID-19, то теперь не на шутку обиделись в Австралии. Все из-за смонтированного фото в твиттере.
На фоне ухудшения отношений и торговых споров Пекин решил бросить еще один камень в сторону австралийских властей, пишет BBC.
Ранее Австралия настаивает на независимом расследовании появления COVID-19: Китай против
Что известно о скандале
Пресс-секретарь МИД Китайской народной республики Чжао Лицзянь разместил в сети смонтированное изображение австралийского солдата, который приставил окровавленный нож к горлу афганского ребенка, который держит ягненка.
Шокированы убийством афганских гражданских лиц и пленных. Решительно осуждаем подобные действия и призываем наказать виновных,
– подписал он изображение.
Смонтированное фото с австралийским солдатом / Фото из соцсетей
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон созвал из-за этого специальный брифинг и назвал изображение "поистине отвратительным".
Он потребовал от Twitter удалить фото, а от правительства КНР – извиниться за действия своего чиновника. Возмущение австралийских властей вызвал не текст, а смонтированное фото. Скотт Моррисон заявил, что его страна провела "прозрачное и честное следование".
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявила, что это Австралии должно быть стыдно за своих военных.
За что Китай осудил Австралию
Дело в том, что 19 ноября было опубликовано расследование, согласно которому солдаты и сержанты элитного подразделения австралийского спецотряда SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009 – 2013 годах.
Впрочем, детей среди жертв не было и ножами их не резали. Об этом свидетельствует проверка, которую провело австралийское командование по инициативе австралийских правозащитников.
Что известно об отношениях Австралии и Китая
Отношения между Австралией и Китаем в последние годы неуклонно ухудшались. В частности, Австралия поддержала требование США провести международное расследование происхождения коронавируса, впервые обнаруженного в Китае.
После этого Китай обложил пошлиной импорт австралийского ячменя, прекратил закупки говядины и не рекомендовал своим туристам и студентам ездить в Австралию из-за якобы проявления расизма.
А 27 ноября Китай фактически запретил импорт австралийского вина и обложил его пошлиной в 212,1%. В Канберре назвали этот шаг неоправданным и политически мотивированным.
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