Пока вы спали, ели, боролись с коронавирусом и наслаждались другими бренными радостями жизни, вероятно могли не заметить, как неутомимый рыцарь Готтема, хранитель и защитник всех обездоленных Илья Кива послужил живым щитом между вами и Соросом.

Кто это такой – тот самый Сорос, которым ОПЗЖ и прочая пророссийская нечисть внутри и за пределами Украины нас постоянно пугает? И почему от него нужно спасать в принципе – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

Обратите внимание Імунітет від переслідувань: як Путін намагається приспати увагу суспільства

Акция ОПЗЖ под посольством США

А все это написано по кремлевской методичке. Российская пропаганда подарила нам уникальную возможность с легкостью отличать человека адекватного от адепта русской весны. У последних уже имеется свой стандартный набор шаблонов.

Смотрите, это фразы: "там не все так однозначно", "гражданский переворот 2014 года" и "соросята" разжигали войну в Украине". А еще лучше "НА Украине".

И так, партия кума Путина "Оппозиционная платформа – За жизнь" оплатила себе очень странную акцию против так называемого "внешнего управления Украиной". Ну, то есть против "соросят", которые якобы разжигали войну на Донбассе.

Выглядел весь этот шабаш максимально странно. Вероятно, этот креатив – побочный эффект российской вакцины от коронавируса.

Парень в маске Сороса на поводке с ошейником тягал беспомощную девушку по площадке в украинском национальном костюме, а за этим не просто наблюдали, но и параллельно с тем и выступали члены ОПЗЖ.

Что происходило под посольством США: смотрите видео

Единственная, кого тут явно используют – это бедная девушка, которую парень в маске Сороса, не сдерживая дури, тягал под носом у Кивы и ставил на колени.

Представляете, насколько отвратительны эти люди, если готовы оплачивать девушке подобные мучения на виду у сотен людей ради своей пропаганды?

Более того, на этот перфоманс пришли смотреть не столько ненавистники Сороса, сколько желающие подзаработать 130 гривен, среди которых было куча несовершеннолетних. Такую цену предлагали за массовку в телеграм-каналах за день до шабаша.

ОПЗЖоповцы планировали еще и сжечь чучело Сороса для пущего эффекта, но тут их пыл попустила полиция. Они, вероятно могли бы сжечь и парня в маске Джорджа Сороса, если бы их вовремя не остановили.

К теме Сорос як всесвітнє зло: для чого Медведчуку та Коломойському такі фейки

Хотя в итоге ему все равно досталось от самого свирепого оппозиционера Кивы, который вытолкал испуганного псевдо Сороса с площади и освободил "девушку-прототип Украины" от ошейника.

Только непонятно, почему после этого она снова упала на колени и не под песню Льва Лещенко "День Победы", а под немецкую группу Rammstein и трек Amerika. Кива ж прогнал уже Сороса!

Глядя на подобное непонятно – как кто-то может вообще верить в адекватность всей этой толпы? Но этот цирк рассчитан не на доверие, а на вот это ощущение: "нет, ну что-то там не чисто, просто так люди б девушку не тягали за поводок".

Кремль создал из Сороса целый культ зла

Термином "соросята" злоупотребляет российская пропаганда на России, оккупированном Донбассе и в Украине. По нему можно сразу понять, что за источник информации перед вами.

Кто такой Джордж Сорос? Американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения. Он известен своей антироссийской позицией и состоянием более 8 миллиардов долларов.



Сорос открыто критикует режим Путина, а так же он один из тех, кто финансирует некоторые украинские общественные организации. Американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения. Он известен своей антироссийской позицией и состоянием более 8 миллиардов долларов.Сорос открыто критикует режим Путина, а так же он один из тех, кто финансирует некоторые украинские общественные организации.

Все это приводит в бешенство кремлевского карлика. Тот не заинтересован в экономически сильной Украине, которую он не хочет отпускать из собственных тисков настолько сильно, что оккупировал Крым и Донбасс.

Путин не может допустить, чтобы Украина двигалась на Запад, а пытается организовать очередную резервацию России. Поэтому те, кого финансирует Кремль, создали из Сороса целый культ зла, подобный живому бесу.

Российская пропаганда сформировала в лице Сороса образ врага, который якобы настроен за все плохое и против всего хорошего. Подобные проплаченые акции ОПЗЖ необходимы для того, чтобы своей дезинформацией вызвать страх у населения.

После чего те, кто на крючок попался, входят в конфликт с выдуманным врагом. Например, голосуют за пророссийские партии, чтоб те спасли их от Сороса.



Американский финансист Джордж Сорос / Фото The New York Times

В Украине этот образ врага работает для преимущественно для оккупированных территорий и жителей юго-восточных мирных регионов. Их Кремль убеждает, что Сорос управляет армией украинских националистов и бандеровцев с Западной Украины.

Мол, они хотят унизить, поставить на колени и отнять последнее у всех русскоязычных. Когда эта пропаганда доводит до паники, организовываются такие российские резервации, как "ДНР" и "ЛНР".

И вы думаете, Украина в этом плане особенная? Только от части. Кремль подобную пропаганду ведет в разных уголках мира. Например, в той же Германии Ангелой Меркель в мотивах российской пропаганды тоже руководит рука США.

Интересно Путін має 2 місяці: як інавгурація Байдена вплине на Карабах, Білорусь і Донбас

Кстати, вспомните про Навального. По одной из версий Кремля, его отравили уже в Германии – тоже по указанию США. Россия выдумывает все изощреннее фантазии для своей зомбированной аудитории.

Просто вдумайтесь, там смогли убедить людей на Донбассе, что маниакальные украинские фашисты готовят для них целую резню. Вы же понимаете, что это бред? Насколько не казалась бы убедительной российская пропаганда – никогда не доверяйте оркам с Мордора.