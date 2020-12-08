Насколько быстро авиасообщение вернется к состоянию перед пандемией, будет зависеть от скорости вакцинации населения в мире. По самым оптимистичным сценариям, на это уйдет не менее 5 лет.

Евроконтроль разработал 3 сценария по восстановлению авиадвижения в мире после пандемии коронавируса. Об этом информирует пресс-служба Украэроруха.

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Какие сценарии прогнозируют специалисты

Оптимистичный: если вакцина от коронавируса станет широкодоступной для пассажиров уже летом 2021 года. Тогда к уровню 2019 года авиадвижение вернется в 2024 году.

если вакцина от коронавируса станет широкодоступной для пассажиров уже летом 2021 года. Тогда к уровню 2019 года авиадвижение вернется в 2024 году. Реалистичный: доступная вакцина для большинства пассажиров к лету 2022 года. Возможно возобновление авиасообщения – до 2026 года.

доступная вакцина для большинства пассажиров к лету 2022 года. Возможно возобновление авиасообщения – до 2026 года. Пессимистичный: вакцинация населения не принесет ожидаемых результатов. Тогда восстановление авиадвижения может затянуться на минимум 10 лет.

Пассажирам придется привыкнуть к новым реалиям

Специалисты отмечают, пассажирам придется привыкать к путешествиям в новых условиях и с новыми требованиями. Необходимо полностью перестроиться в соответствии с пандемическими реалиями и владельцам авиакомпаний.

Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств возобновление авиарынка может произойти гораздо раньше прогнозов. Особенно это касается Украины,

- отметил Андрей Ярмак, руководитель Украэроруха.

Обратите внимание! Украэрорух обеспечил обслуживанием 9 910 рейсов – на 56,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

1909 – внутренние рейсы;

4 563-международные рейсы;

3 438 – транзитные.



Статистика полетов в ноябре 2020 / Инфографика Украэроруха

Во время локдауна не планируют закрывать аэропорты

Отметим, по предварительной информации, со 2 января в Украине планируют ввести локдаун. Однако, как отметили в Кабмине, пока об остановке транспорта не говорится. Поэтому аэропорты во время жесткого карантина не будут закрывать.