Братья Кличко и Бандера: какие ассоциации Украина вызывает у европейцев
Украина вызывает у европейцев ряд ассоциаций. Если спросить об известных украинцах, жители ЕС называют братьев Виталия и Владимира Кличко и Степана Бандеру. Если попросить описать современную ситуацию в Украине, европейцы говорят о войне, иммигрантах и конфликтах.
Лишь 9 респондентов ассоциируют Украину с президентом Владимиром Зеленским. Такие данные выявило агентство "Kantar Profiles Devision" во время опроса во Франции, Германии и Польши. Об этом сообщает центр "Новая Европа".
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С какими людьми европейцы ассоциируют Украину
- 1,6% респондентов назвали Виталия и Владимира Кличко;
- 1,4% респондентов вспомнили Владимира Путина;
- 1,1% респондентов выбрали Степана Бандеру;
- 0,5% респондентов назвали Александра Лукашенко.
Кроме того, люди вспоминают Юлию Тимошенко, Виктора Ющенко и Сергея Бубку.
Какие ассоциации Украина вызывает у жителей Европы
- В Польше: львиная доля жителей страны ассоциирует Украину с иммигрантами и бедностью. Третью позицию в перечне ассоциаций занимает слово "война".
- В Германии главными ассоциациями с Украиной немцы считают Россию, войну на Донбассе и аннексию Крыма.
- Во Франции: больше всего людей ассоциирует Украину с Россией, войной на Востоке и принадлежностью к Восточной Европе.
Кроме того, Украина вызывает у европейцев такие ассоциации: беспорядок, культура, холод, житница, Чернобыль, Львов, Киев, еда, СССР, алкоголь, красота, опасность.
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