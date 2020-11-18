Украина вызывает у европейцев ряд ассоциаций. Если спросить об известных украинцах, жители ЕС называют братьев Виталия и Владимира Кличко и Степана Бандеру. Если попросить описать современную ситуацию в Украине, европейцы говорят о войне, иммигрантах и конфликтах.

Лишь 9 респондентов ассоциируют Украину с президентом Владимиром Зеленским. Такие данные выявило агентство "Kantar Profiles Devision" во время опроса во Франции, Германии и Польши. Об этом сообщает центр "Новая Европа".

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С какими людьми европейцы ассоциируют Украину

1,6% респондентов назвали Виталия и Владимира Кличко;

1,4% респондентов вспомнили Владимира Путина;

1,1% респондентов выбрали Степана Бандеру;

0,5% респондентов назвали Александра Лукашенко.

Кроме того, люди вспоминают Юлию Тимошенко, Виктора Ющенко и Сергея Бубку.

Какие ассоциации Украина вызывает у жителей Европы

В Польше : львиная доля жителей страны ассоциирует Украину с иммигрантами и бедностью. Третью позицию в перечне ассоциаций занимает слово "война".

: львиная доля жителей страны ассоциирует Украину с иммигрантами и бедностью. Третью позицию в перечне ассоциаций занимает слово "война". В Германии главными ассоциациями с Украиной немцы считают Россию, войну на Донбассе и аннексию Крыма.

главными ассоциациями с Украиной немцы считают Россию, войну на Донбассе и аннексию Крыма. Во Франции: больше всего людей ассоциирует Украину с Россией, войной на Востоке и принадлежностью к Восточной Европе.

Кроме того, Украина вызывает у европейцев такие ассоциации: беспорядок, культура, холод, житница, Чернобыль, Львов, Киев, еда, СССР, алкоголь, красота, опасность.