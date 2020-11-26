Кличко издал книгу своих смешных цитат и назвал любимую
Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих смешных цитат. Мэр Киева надеется, что она будет поднимать людям настроение, что очень важно в условиях эпидемии COVID-19.
Мэр столицы Виталий Кличко презентовал свою самоироничную книжку 26 ноября, сообщает 24 канал.
Ранее "Пис*ка... После": Виталий Кличко выдал новый мегаляп в прямом эфире – видео
Я таки выдал самоироничную книжку со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная,
– рассказал городской глава Киева.
Он заявил, что умеет посмеяться над собой и не обижается, когда насчет него смешно шутят и другие. "Что касается смешных шуток – я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала", – уточнил Кличко.
Политик радуется, что такая иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям. Потому что в условиях эпидемии коронавируса всем нужны положительные эмоции и хорошее настроение.
Кличко также назвал любимую свою цитату: "Не каждый может посмотреть в завтрашний день".
Как выглядит книга Кличко
- Выполнена в компактном формате – гармошки.
- Ее тираж – 3 000 экземпляров в подарочном варианте.
- В нее вошли 14 известных цитат Кличко, которые он озвучивал на брифингах и во время официальных мероприятий.
- Издал книгу мэр за свой счет.
- Часть тиража будут продавать, а полученные деньги направят в благотворительный фонд "Будущий Киев".
- Мэр намерен продолжить литературную деятельность и издать еще не одну книгу своих мемов.
Презентация книги Виталия Кличко: смотрите видео
Поделиться новостью