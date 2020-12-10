Поставщик газа компания Megawatt не смогла обеспечить своих клиентов голубым топливом.

В начале декабря они попали на обслуживание к поставщику "последней надежды" (ППН), пишет Znaj.ua.

По данным сайта "ГазПравда", компания Megawatt предлагала своим клиентам в декабре газ по самым низким ценам на рынке – 5,95 грн за куб.м. Но не смогла обеспечить поставку топлива. В итоге всех клиентов этой компании, в соответствие с правилами рынка, гарантирующими поставку газа потребителям, будет обслуживать поставщик "последней надежды" - ГК "Нафтогаз Украины".

При этом потребители, которые ранее подключились к Megawatt, вынуждены будут заплатить дороже, поскольку тариф поставщика "последней надежды" на декабрь составляет 6,77 грн за куб.м. Однако согласно законодательству, клиент может отказаться от услуг поставщика "последней надежды" в любой момент, если найдет себе нового поставщика газа и заключит с ним договор.

Напомним, поставщик "последней надежды", как механизм страхования потребителей, заработал с июля 2020 года. Правительственный конкурс среди компаний-поставщиков на роль ППН выиграла ГК "Нафтогаз Украины".