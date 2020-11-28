Ранее Центральная Америка была известна в основном бедностью, жестокостью, насилием и диктатурами. Но изменение климата и ураганы создали новую категорию беженцев.

В этом году два мощных урагана – Йота и Эта – нанесли сокрушительный удар именно по Центральной Америке. Центр – проблемная часть Латинской Америки, которая стабильно поставляет беженцев как на Север, так и на Юг. 24 канал посмотрел на регион после мощных ударов стихии.

COVID-19 и мощные ураганы: двойной удар



Ноябрь принес в Центральную Америку непогоду и разрушение / Фото Daily Sabah

Латинская Америка страдает не только от естественных перемен, но и от коронавируса. Больше всего случаев – более 1 миллиона – зафиксировано в Мексике. Далее расположились Панама (158 тысяч с лишним) и Коста-Рика (134 тысячи). А вот в Сальвадоре пока только 38 тысяч. Впрочем, надо учитывать, что все данные могут быть заниженными из-за нехватки тестирования.

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А когда две беды соединились, опустошение стало колоссальным. Ранее, как пишет CNN, местные воспринимали дождь как добрый знак. Теперь капли с неба приносят лишь страх.

Двойной удар В этом сезоне, два мощных урагана 4 категории (предпоследняя перед максимальной 5 – 24) ударили по региону. Они были частью 30 штормов, которые пришли в регион в 2020 – рекорд за всю историю наблюдений. Эта 3 ноября оставила шлейф разрушений от Никарагуа до Панамы и Мексики. Йота ударила туда же через 12 суток.

Обычно они обходили Центральную Америку и шли дальше к Югу США, уничтожая Карибские острова. Впрочем, не в этот раз. Гондурас, Никарагуа и Гватемала оказались на пути Эты и Йоты – двух мощных ураганов, которые развились до "монстров" за сутки (это называется "быстрая интенсификация" – 24). Кроме ветра, ураганы принесли с собой суммарно до 1,82 метра волн.



Наводнения начались из-за сильных ливней в Гондурасе и Никарагуа / Фото Tampa Bay Times

Этому способствовали теплая вода Карибского бассейна и низкое атмосферное давление. Еще одна проблема – штормы пришли друг за другом, у стран не было ресурсов и времени восстановиться и оказать помощь. Мощные ливни ожидались в пострадавших районах 21-22 ноября. По прогнозам, могло быть до 25 сантиметров осадков. Дамбы не справляются, потому что уже были повреждены.

Это тройной удар, на самом деле. Штормы, пандемия и многолетние засухи. Последние сделали невозможным даже натуральное сельское хозяйство в Гватемале и Гондурасе,

– рассказал AP глава американского отдела Красного Креста Фелипе Дель Сид.

Реки вышли из берегов из-за ливневых дождей, посевы были уничтожены, школы и больницы – затоплены. На дорогах наблюдались оползни. Это может угрожать голодом, болезнями и смертью многим жителям. Как минимум 170 человек погибло от Эты и Йоты, но цифра не окончательная. Под тропическими дождями поиск тел и выживших продолжается.

Президенты Гондураса и Гватемалы призывали развитый мир помочь с ликвидацией последствий, что "может уменьшить большой поток миграции на север".

"Каждый раз, когда из-за изменения климата приходит стихийное бедствие, у нас растут долги. Это порочный круг: долги – восстановление – уничтожение и снова", – объяснил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Его гондурасский коллега отметил, что Центральная Америка больше всего пострадала от изменения климата.

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Климатические беженцы и голод

Протест на фоне горящего Конгресса в Гватемале / Фото US News and World Report

После шторма Гватемалу охватили протесты, во время которых подожгли здание Парламента. Сокращение бюджета для и так плохо финансируемой медицинской системы отменили. И такой злости на улице может вылиться много.

В 1998 году на Центральную Америку "упал" ураган "Митч". Он был настолько мощным, что граждане Никарагуа и Гондураса получили специальный иммиграционный статус.

Удары стихии заставят еще больше людей бежать за границу, поэтому влияние Эты и Йоты будет ощущаться в других государствах, в частности – в США и Мексике. По оценкам Красного Креста, непосредственно от ураганов пострадали 3 млн только гондурасцев. Всего – 4,3 млн жителей Центральной Америки.

Деятельность банд на развалинах не остановилась. Кое-кто в районе Сан-Педро-Сула рассказал AP, что банды собирают налог с лодок, которые пытаются спасать людей.

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Сотни тысяч были внутренне перемещены или эвакуированы и это во время пандемии! Некоторые прятались в укрытиях, где COVID-19 мог легко передаваться. Например, в той же Гватемале так жили 17500 человек, рассказала CNN Мириам Агилар, представительница гуманитарной организации Mercy Corps. Внутри – картонки вместо кроватей или хотя бы матрасов и люди без масок. Многие местные потеряли все. Существует реальная угроза голода.

В Гондурасе дети прятались в школе, но у них не было еды – школы закрыты из-за пандемии. Самый плодородный север страны – долина Сула – подвергся основному удару ураганов. Местные фермеры сообщали о массовой потере урожая.

Голод надвигается. Такой голод, потому что был уничтожен урожай, нет возможности что-то сохранить, цены взлетели. Это апокалиптические земли, – жаловалась в эфире CNN доктор Мария Анжелика Милла, которая специализируется на вопросах питания.

Коронавирус вместе с бедностью и отсутствием возможностей может вызвать новую серьезную волну миграции на север, считают опрошенные CNN и AP аналитики. В то же время, изменение климата тоже толкает людей уходить в неизвестное с надеждой дойти до США. Байден пообещал более мягкий подход к иммиграции, но это значит, что она станет проще для людей без документов.

Особенно это касается молодежи, для которой и так не было перспектив и работы. А теперь COVID-19 еще и вызвал экономическую парализацию. Впрочем, легко не будет, потому что Гватемала, а потом Мексика делают все, чтобы мигрантские караваны не достигали границ США. И эта политика вряд ли изменится.