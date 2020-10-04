Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что прекращение огня на Донбассе со стороны России – это просто смена тактики. А то, насколько долго на Донбассе будет царить тишина, зависит от желания Путина.

Климкин подчеркнул, что глава Кремля всегда играет, и Донбасс для него ничего не значит. Об этом экс-министр сказал в интервью "Радио Свобода".

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Он отметил, что прекращение огня может существовать до того момента, пока Владимиру Путину это выгодно. По словам Климкина, Путин просто так не даст украинским властям воспользоваться преимуществами от прекращения огня и в контексте местных выборов.

Ну, и Путин все равно будет поднимать ставки. Он всегда играет. Прекращение огня со стороны Путина – это просто смена тактики. И не более. Поскольку для него Донбасс ничего не значит. Для него Донбасс – это не как для нас часть украинской земли, а это средство, инструмент,

– пояснил бывший глава МИД Украины.

Климкин также добавил, что Донбасс для Путина – это рычаг влияния на Украину и на наших союзников.

Работает ли новое перемирие на Донбассе: