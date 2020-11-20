О "плане Б" по Донбассу якобы говорят в кулуарах власти. В частности, о самом главном пункте в плане – привлечении миротворцев.

Что известно о "плане Б" по Донбассу

"План Б" президента Владимира Зеленского ничем не отличается от плана его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью ТСН.

Кстати Украинская сторона подготовила новые детали к Плану действий по Донбассу, – СМИ

Он дискутируется в кулуарах. И ключевое слово там – миротворцы,

– подчеркнул Арестович.

Так, Арестович утверждает, что "в кулуарах есть легенда" о том, что в 2016 году почти договорились о миротворцах. Однако тогда кто-то из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отказался. Том 3 – 4 положения, о которых просила российская сторона, переформатировали.

Почему миротворцев не ввели

По словам спикера, тогда Украина не согласилась предоставить "золотой мост" для россиян.

"Думаю, что корона бы с нас не упала. Но они (команда Порошенко – 24 канал), думаю, побоялись внутренней измены", – говорит Арестович.

Кроме этого, спикер отметил, что уже нашли способ обеспечить миротворцев. Арестович добавил, что увеличение миссии ОБСЕ – это мощный элемент контроля.

Что этому предшествовало

Зеленский во время встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года заявил, что есть "план Б" по Донбассу.

По словам президента, его применят, если ничего не сработает.

Обратите внимание! Украина представила свой " План действий по Донбассу". Он включает 5 шагов для прекращения войны.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала