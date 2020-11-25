В Азербайджане заявили, что решение сейма Франции о признании Нагорного Карабаха является показателем традиционной поддержки французскими политическими кругами Армении. Резолюция, мол, мешает мирному решению конфликта в непризнанной республике.

Что заявил Азербайджан

Франция якобы забыла о необходимости быть справедливой и откровенно демонстрирует поддержку Армении. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает News Az.

К теме В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы: более 2,3 тысячи в сутки

Эта резолюция для Азербайджана лишь клочок бумаги. Принятая с политических амбиций она не только грубо нарушает международные правовые нормы, но и вызывает серьезные вопросы к объективности деятельности Франции и как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена Совета безопасности ООН,

– сказал Гаджиев.

По его словам, именно такая поддержка стимулировала Армению продолжать оккупацию Нагорного Карабаха.

"Мы считаем принятие этой резолюции очень позорным шагом для французской политики и парламентаризма", – добавил политик.

Что известно о решении сейма Франции

25 ноября 305 сенаторов верхней палаты парламента Франции проголосовали за резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.

В то же время документ не имеет юридической силы. Он несет исключительно рекомендательный характер.

В тексте резолюции сенат Франции также "осудил военную агрессию Азербайджана и требует немедленного вывода Азербайджанских вооруженных сил и их сторонников из территорий, захваченных в результате военных операций".

Резолюцию поддержал уже весь французский парламент. Теперь ее должно пересмотреть правительство.

В то же время в МИД Франции подчеркнули, что признание Нагорного Карабаха никому не принесет пользы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поблагодарил Францию ​​за принятие резолюции.

Обратите внимание! Непризнанная республика Нагорный Карабах существует уже почти 30 лет. В то же время более 100 лет из-за этой территории конфликтуют Армения и Азербайджан. Боевые действия между сторонами возобновились 27 сентября 2020. 10 ноября государства договорились о прекращении огня. Подробнее о ситуации в Нагорном Карабахе – читайте здесь.