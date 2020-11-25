Только клочок бумаги: Азербайджан о французской поддержке признания Нагорного Карабаха
В Азербайджане заявили, что решение сейма Франции о признании Нагорного Карабаха является показателем традиционной поддержки французскими политическими кругами Армении. Резолюция, мол, мешает мирному решению конфликта в непризнанной республике.
Что заявил Азербайджан
Франция якобы забыла о необходимости быть справедливой и откровенно демонстрирует поддержку Армении. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает News Az.
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Эта резолюция для Азербайджана лишь клочок бумаги. Принятая с политических амбиций она не только грубо нарушает международные правовые нормы, но и вызывает серьезные вопросы к объективности деятельности Франции и как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена Совета безопасности ООН,
– сказал Гаджиев.
По его словам, именно такая поддержка стимулировала Армению продолжать оккупацию Нагорного Карабаха.
"Мы считаем принятие этой резолюции очень позорным шагом для французской политики и парламентаризма", – добавил политик.
Что известно о решении сейма Франции
- 25 ноября 305 сенаторов верхней палаты парламента Франции проголосовали за резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.
- В то же время документ не имеет юридической силы. Он несет исключительно рекомендательный характер.
- В тексте резолюции сенат Франции также "осудил военную агрессию Азербайджана и требует немедленного вывода Азербайджанских вооруженных сил и их сторонников из территорий, захваченных в результате военных операций".
- Резолюцию поддержал уже весь французский парламент. Теперь ее должно пересмотреть правительство.
- В то же время в МИД Франции подчеркнули, что признание Нагорного Карабаха никому не принесет пользы.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже поблагодарил Францию за принятие резолюции.
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