Авиационные перелеты развиваются довольно быстро, но в мире летали лишь 5% людей. Возможно, из-за того, что число тех, кто боится летать достигает 80% процентов.

Наверное, чтобы забыть о стрессе полетов пассажиры прячутся в туалетах по двое? Но что они там делают в одиночестве в маленьких кабиночках – подробнее во второй подборке самых популярных мифов об авиации в программе "Осторожно, миф!" на 24 канале.

Первую подборку смотрите здесь Телефоны опасны в полете, поэтому их необходимо выключать: самые популярные мифы об авиации

Миф 11. Существует клуб любителей секса в туалетах самолетов

Сотрудники авиакомпаний называют это настоящим экстримом, ведь места там очень мало, а сохранение санитарных норм желает лучшего.

"Разные есть любители, и такие вещи бывают в самолетах разве для каких-то экстремалов, потому что там места очень мало", – бывший бортпроводник Назар Кравец.

Я бы не согласилась на такую авантюру, плюс санитарные нормы. Просто представьте сколько людей проходят через санитарную комнату. Туалетные комнаты просто брызгают освежителем и все. Он не вымывается хлоркой каждый раз,

– отметила бортпроводница Анастасия Коломиец.

А тех, кто хочет присоединиться к так называемому Mile High Club, должны предупредить: бортпроводники могут помешать вашим развлечениям в туалете. Даже если вы заперлись изнутри, они могут отпереть санузел тайной кнопкой.

"Мы можем открывать, если кому-то стало плохо в туалете. Есть 20 минут, отведенные на одного человека. Если больше 20 минут, то мы должны проверить", – пояснила Коломиец.

Миф 12. Существует "черный список" пассажиров, которых никогда не пустят в самолет

Такие списки существуют и туда входят люди, нарушившие правила безопасности. К примеру, недавно была ситуация в МАУ, когда пассажирка открыла аварийный выход и вышла на крыло покурить.

"Они существуют и обновляются с каждым новым случаем, потому что ни одна авиакомпания не захочет к себе брать человека с "черным" прошлым, который дебоширил на борту самолета", – сказал авиаспециалист Кирилл Новиков.

Миф 13. Бортпроводников учат боевым искусствам

По словам бортработников, "боевые искусства" – звучит очень громко, потому что их обучают элементарным умениям самозащиты.



Бортпроводников обучают умениям самозащиты / Фото Anastase Maragos

"Как-то мужчина сделал предложение своей девушке. Она отказала и начался трэш. Его просто снимали с самолета с полицией. Связывали скотчем, потому что он стал очень агрессивным", – вспомнила бортпроводница.

Миф 14. Члены экипажа видят мир как туристы

Командир самолета Международных авиалиний Украины Денис Давыдов рассказал, что обычно у них разворотные рейсы, то есть они прилетают в какую-то из стран, высаживают пассажиров и возвращаются обратно домой.

Если рейсы длинные, например, из Украины в США или Таиланд, то экипаж, согласно законодательству, должен отдохнуть 1,5 – 2 суток.

Меня этот график полностью устраивает. Я ухожу от семьи и прихожу к ней в тот же день,

– отметил Давыдов.

"Конечно, есть страны в которых мы можем погулять, в которых мы остаемся. Но это единицы. Если 12 часов перелета, то твое время отдыха должно умножаться минимум на два. То есть 12 летел и 24 минимум отдыхаешь", – рассказала бортпроводница Анастасия Коломиец.

Миф 15. Слова "стюардесса" и "стюард" – оскорбительные для экипажа

"Стюардесса морских судов – это оттуда пошло, а корректное слово – это бортпроводница", – сказал Кравец.

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"Я не против когда меня называют стюардесса, если даже я общаюсь с людьми впервые и спрашивают, кем я работаю, то я скажу "стюардесса". Потому что когда говоришь бортпроводник, то очень часто это воспринимают, как бортпроводник поезда", – пояснила Коломиец.

Миф 16. К бортпроводникам существуют строгие требования относительно физической формы и внешности

Не обязательно быть моделью с обложки журнала, главное – это ухоженная и приятная внешность. Однако для бортпроводников существуют несколько ограничений.

"Обручальное кольцо или обычное кольцо вообще нельзя носить. Если подвеска, то маленькая, должна быть определенного диаметра и чтобы она не выделялась. Проверялась высота каблуков – от 3 до 7 сантиметров. Бывало, что мерили линейкой и снимали с рейса", – сказала бортпроводница.

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"Не принимает одна авиакомпания татуировок на видимых частях тела. Например, есть компания "Катар", которая не принимает татуировок в принципе", – вспомнил Назар Кравец.



Ухоженная внешность – одно из основных требований для бортпроводников / Фото МАУ

Миф 17. Бортпроводники могут провести реанимацию и принять роды

Авиакомпании организовывают обучение для новых работников, которое длится 2 месяца и где учат, в частности, оказывать пассажирам первую помощь.

"Что касается родов, то, конечно, нам рассказывают об этом на обучении. Если бы надо было, то мы бы приняли. Есть специальные нормы перевозок беременных женщин, чтобы они не начали рожать на борту – с 25 и до 36 недели можно летать беременными", – рассказала бортпроводница.

Миф 18. К пилотам в кабину никто не заходит, а сами они не выходят

"Мы им звоним и они нам открывают. Сами мы можем зайти, если это сверхаварийная ситуация. Есть путь, но секретный", – отметила Анастасия Коломиец.



Бортпроводники имеют право заходить в кабину пилотов / Фото Westwind Air Service

Чтобы выйти пилоту из кабины, ему необходимо вызвать бортпроводника, ведь там должно находиться два человека минимум.

"Один человек никогда в кабине не остается – это международные нормы после того, как один из пилотов вышел, другой остался сам в кабине и направил самолет вверх. В результате разбил его", – добавила бортпроводница.

Миф 19. В авиации не употребляют слово "последний"

"Кто-то говорит, что это предрассудки, но в основном пилоты говорят "крайний". Но если скажешь "последний" никто на тебя бросаться не будет", – пояснил командир самолета Международных авиалиний Украины Денис Давыдов.