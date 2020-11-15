В клуб Порошенко пришла полиция: администрация считает это "политическим заказом" – видео
В спорткомплекс "5 элемент", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, пришли полицейские. Из-за того, что заведение работало во время карантина выходного дня, полиция наложила штраф и начала уголовное производство. В клубе объясняют действия полиции "политическим заказом".
Позиция полиции
Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс "5 элемент", который, несмотря на ограничения Кабмина, работал в субботу, 14 ноября. Об этом сообщают в полиции Киева.
Читайте также В Киеве два ресторана закрыли из-за нарушения карантина: какие именно – видео
Полицейские попросили прекратить работу заведения. Однако администрация отказалась. В результате правоохранители составили административный протокол и начали уголовное производство.
Реакция спортклуба "5 элемент"
Генеральный директор спортклуба, который связывают с Петром Порошенко, Наталья Щербина уверена, что полиция выполняет "политический заказ". Однако кто заказал это, она не уточнила.
Как работает спорткомплекс в первый день карантина выходного дня: видео
Карантин выходного дня: что надо знать
- С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он предусматривает, что с полуночи субботы и до полуночи понедельника работают только заведения острой необходимости: аптеки, продуктовые магазины, АЗС.
- Зато запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, заведений размещения, в том числе и отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
- Уже первый день новых ограничений показал, что украинцы массово нарушают карантин выходного дня. Подробно об этом читайте здесь.
Поделиться новостью