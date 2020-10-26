И хотя Ким Чен Ын продолжает заявлять, что в КНДР нет случаев коронавирус, страна активно использует соцсети для распространения своей пропаганды.

Китайская пыль и вирус

Тот самый прогноз погоды о пыли из Китая / Фото Business Insider

Северная Корея предупредила граждан о "желтой пыли", которая идет из Китая и может переносить коронавирус. Это делалось через прогноз погоды на центральном телевидении KCTV. На самом же деле это привычный сезонный процесс: пыль переносится ветром из пустынь Монголии и Китая на Корейский полуостров. 24 канал посмотрел на то, как пропагандисты строят свою кампанию.

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Газета "Нодон Синмун", рупор правительства КНДР, заявила: "Все рабочие должны четко понимать опасность вторжения опасных вирусов". Предупреждения получили также те дипломаты, которые еще работают в Герметичном королевстве (большинство дипломатов уже покинуло КНДР – 24).

Жителей попросили по возможности оставаться дома, строительные работы приостановили. Почти сразу улицы столицы Пхеньяна опустели. КНДР закрыла свои границы, ограничили передвижение внутри страны, хотя официально говорит об отсутствии случаев коронавирус.

Пока доказанной связи между облаками пыли и Covid-19 нет, но о том же заявил и Туркменистан. Там населению сказали носить маски, потому что "пыль заражена вирусами". Ашхабад отвергал обвинения в попытке скрыть вспышку.

Центр по контролю заболеваний США (CDC) признал, что вирус "может находиться в воздухе несколько часов", но люди заражаются так крайне редко, особенно на открытом воздухе. Основной путь: стоять слишком близко от зараженного человека, вдыхая капли, которые он выделяет. На юге тоже заявили, что заявление Севера – ложное.

Youtube и "нормальная страна"

Северная Корея активно использует Youtube / скриншот World Today News

Из других новостей пропаганды КНДР активно использует социальные сети, например Youtube. Там даже есть шоу, где уже более современное поколение северных корейцев пытается доносить партийную мысль и создать более мягкий образ закрытой диктатуры. КНДР у большинства ассоциируется с бедностью, ядерным оружием и нарушениями прав человека.

Роскошная столица, голодающая страна

А в Пхеньяне в магазинах, доступных исключительно элите, снимают ролики где женщина на высоких каблуках осматривает полки. Они заполнены конфетами, шоколадом, напитками. При этом официально известно, что в КНДР снова нехватка пищи и угроза голода. Были А в Пхеньяне в магазинах, доступных исключительно элите, снимают ролики где женщина на высоких каблуках осматривает полки. Они заполнены конфетами, шоколадом, напитками. При этом официально известно, что в КНДР снова нехватка пищи и угроза голода. Были сообщения о панической покупке в магазинах. И стоит добавить, что такого многообразия за пределами столицы нет, около 60% граждан КНДР недоедают, по данным США.

Жизнь, которая конструируется пропагандистами Кима, совсем другая. Департамент пропаганды и агитации, который до недавнего времени возглавляла его сестра Ким Йо Чжон, стоит во главе. В этой искусственной реальности нет пустых полок, а цены росли только на импортируемые продукты (которые все равно никто не ест, что, конечно, неправда – 24).

Впрочем, эта версия КНДР вводит в заблуждение и этим она опасна. Так, Ким, скорее всего, действительно хочет модернизировать Северную Корею. Он призывает народ использовать "современные и международные стандарты". С другой стороны, эти же новые каналы показывают старые пропагандистские кадры, потому что такой поступил приказ.

Проблема в том, что правда скрывается за фасадом пропаганды. Время ракет, которые летят сквозь огонь и дым, пока что прошло. Пришло время экономики и появления среднего класса (точнее как..."дончжу" или "мастера денег" уже существуют, но они находятся в серой зоне и наживают состояние не совсем легально – 24).

Все это показывается на Youtube-канале "Эхо правды", который создали в 2017 году.

Главная цель – создать иллюзию, что люди в КНДР такие же как другие – пицца, парки развлечений, спорт, кино, супермаркеты. Ким Чен Ын хочет, чтобы именно такой его страну видели в мире. И на некоторых – как президент США Дональд Трамп – это вполне может произвести впечатление. В последнее время Google и Youtube заблокировали некоторые вебсайты и каналы, связанные с правительством КНДР.

Легендарная диктор КНДР Ри Чун ги, известная также как "розовая леди" / Фото Daily Mirror

"Стальной голос" телевидения пока остался: это легендарная ведущая Ри Чон Ги. Она объявляла все главные новости, рассыпаясь перед Кимом, его отцом и дедом или нападающими на врагов режима. Впрочем, и она – уже минувшая эпоха. Сейчас молодые женщины как Ун А, рассказывают о Севере на большую аудиторию сети.

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Из-за того, что северные корейцы все равно смотрят запрещенные фильмы и сериалы с Юга, пропаганда тоже была вынуждена менять стратегию. Контрабандой или через летающие шары, флешки с дорамами, корейской музыкой и прочим культурным достоянием капиталистов, все равно попадают через границу.

Ким Чен Ын понемногу разрешает коммерческую деятельность в рамках идеологии чучхе. Например молодежь уже не видит своей жизни без все более современных смартфонов, хоть они и не имеют доступа к глобальному Интернету. Но КНДР уже присутствует в таких соцсетях как Twitter, Instagram, Weibo.

Те, кто живет в Пхеньяне, могут возить детей на развлечения, включая даже дельфинарии и покупать еду и вещи в магазинах. Однако, не стоит забывать, что это – привилегированное меньшинство, на которое опирается власть. Привилегии трудно получить, но очень легко потерять.

Photoshop и постеры: визуальное на грани обмана

Популярная во всем мире программа Photoshop также используется и в Северной Корее. Но, конечно, исключительно для целей пропаганды. Например, Кима часто "фотошопят" без маски, чтобы показать, что он не боится коронавируса. А на другие изображения, наоборот, маски были добавлены.

Фото, которые демонстрирует КНДР, скорее всего – подделки / Фото Daily Mail

Британское издание Daily Mail поговорило с экспертом по изображениям и он сказал: скорее всего, все присланные ему материалы были поддельными. Доктор Стюарт Гибсон прокомментировал: "Я смотрю на маски для лица, их разрешение явно ниже, чем все остальное изображение. Это говорит мне, что их скопировали и вставили".

Особенно женщина справа: маска очень пиксельная. У фигуры на заднем плане, кстати, нет ног. На других фото маска просто не соответствует форме лица человека или свет установлен не так, как надо. Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын всегда позирует без маски на фоне своих подчиненных, которые ее носят.

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Есть у пропаганды и более красивая визуальная сторона. Как любая коммунистическая диктатура, КНДР не может жить без постеров. Коронавирусная эпоха не стала исключением. Постеры призывают активно мыть руки, например. Koryo Studio, которая возит туристов в КНДР, скооперировался с одним местным художником для создания рисунков-призывов во время карантина.

Коронавирусный постер для КНДР / скриншот Koryo Studio

Изображение государственных и частных зданий часто используется в КНДР для создания глубины действа на картине то ли постере. Но стоит помнить, что пропаганда, как бы ее ни изображали, никогда не заменит реальности. Которая у Северной Кореи очень и очень строгая.