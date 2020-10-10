Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране нет ни одного случая коронавируса. Поэтому глава государства решил провести военный парад.

Ни один человек в стране не контактировал с инфицированными. Об этом северокорейский лидер рассказал во время выступления на военном параде, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на западные СМИ.

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Я желаю доброго здоровья всем людям в мире, которые борются с болезнями через злейший вирус,

– сказал лидер Северной Кореи.

Выступление Ким Чен Ына показали на северокорейском телевидении.

Парад в Северной Корее

В КНДР провели крупномасштабный военный парад 75-летия создания Трудовой партии Кореи. Этот день в Северной Корее является государственным праздником.

На площади Ким Ир Сена тысячи военнослужащих маршировали без защитных масок на лице. К слову, парад проходил ночью. По убеждению экспертов, это потому, чтобы скрыть технику. Еще одной причиной является то, что для ночного парада требуется меньшее количество персонала. Поэтому из-за пандемии COVID-19 выбрали такой формат.

Парад в Северной Корее, смотрите видео: