Дело по книге Кипиани о Стусе: издательство обжалует победу Медведчука
Издательство VIVAT намерено обжаловать решение Дарницкого райсуда по книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Ранее суд запретил распространение тиража книги и обязал изъять из произведения некоторые слова о главе политсовета ОПЗЖ Викторе Медведчуке.
В издательстве были готовы к такому решению суда. Поэтому решили обратиться в Апелляционный суд. Об этом сообщили на странице издательства VIVAT в фейсбуке.
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Этот суд – прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус – незавершенное,
– отметили в VIVAT.
Кроме того, в издательстве отметили, что заявление на апелляцию подадут, как только получат полный текст решения суда.
Что известно о решении суда
Дарницкий райсуд 19 октября запретил распространение тиража книги и наложил на издание штраф в размере 840 гривен. Также суд решил, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца, потому признал недостоверными 3 фрагмента и еще в трех отрывках запретил использовать имя Медведчука.
Какие отрывки суд обязал изъять из книги:
- "Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";
- "Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания";
- "Он (Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?";
- "Распинал поэта – назначенный государством адвокат Медведчук";
- "Шестерка коммунистической системы Медведчук";
- "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?";
В то же время фразу "сын полицая" в книге суд разрешил оставить.
Дело по книге Кипиани о Стусе: что известно
- Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. В ней автор объясняет, почему и как судили украинского диссидента.
- Медведчук был тогда государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время судебного заседания, однако он этого не признает.
- После выхода книги Медведчук заявил, что будет просить суд запретить распространение произведения, потому что там якобы есть "высказывания, которые не соответствуют действительности".
- Кипиани отметил, что этот иск является давлением на свободу слова.