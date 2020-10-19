Издательство VIVAT намерено обжаловать решение Дарницкого райсуда по книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Ранее суд запретил распространение тиража книги и обязал изъять из произведения некоторые слова о главе политсовета ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

В издательстве были готовы к такому решению суда. Поэтому решили обратиться в Апелляционный суд. Об этом сообщили на странице издательства VIVAT в фейсбуке.

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Этот суд – прямое и очевидное доказательство того, что дело, за которое боролся Стус – незавершенное,

– отметили в VIVAT.

Кроме того, в издательстве отметили, что заявление на апелляцию подадут, как только получат полный текст решения суда.

Что известно о решении суда

Дарницкий райсуд 19 октября запретил распространение тиража книги и наложил на издание штраф в размере 840 гривен. Также суд решил, что некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца, потому признал недостоверными 3 фрагмента и еще в трех отрывках запретил использовать имя Медведчука.

Какие отрывки суд обязал изъять из книги:

"Была ли возможность у Стуса выбрать "меньшее зло". Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";

"Медведчук на суде признал, что все "преступления", якобы совершенные его подзащитным, "заслуживают наказания";

"Он (Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?";

"Распинал поэта – назначенный государством адвокат Медведчук";

"Шестерка коммунистической системы Медведчук";

"Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?";

В то же время фразу "сын полицая" в книге суд разрешил оставить.

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