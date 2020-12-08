Генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась открыть дело против нардепа из группы "Доверие" Андрея Иванчука. Ранее политика поймали на кнопкодавстве.

Активисты зафиксировали, как мажоритарщик кнопкодавил еще 5 ноября. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО. Такие действия подпадают под уголовную ответственность, однако в Офисе генпрокурора, несмотря на огласку СМИ, никак не реагировали.

Кстати Венедиктова хочет, чтобы в Раде проголосовали за законопроект, который запретит ее увольнять

Поэтому движение прислало Венедиктовой обращение, чтобы открыть производство. В ответе генпрокурор отказалась это делать.

Почему Венедиктова отказалась возбуждать дело

Генпрокурор убеждает, якобы нет оснований возбуждать дело по заявлению. Все потому, что якобы не были соблюдены требования Регламента Верховной Рады "относительно порядка направления заявления".

Венедиктова сослалась на то, что журналист должен подать в аппарат Рады заявление о кнопкодавстве вместе с фото или видео. Однако в движении отметили, что именно так и сделали. Однако в парламенте ответили, что обращение журналиста "прорабатывается структурным подразделением аппарата".

Как Иванчук связан с Аваковым

По информации ЧЕСТНО, "Доверие" часто расценивают как объединение депутатов, близкое к министру внутренних дел Арсену Авакову. Ранее в СМИ писали о дружбе Авакова и Иванчука.

Кроме этого, отметили, что "Доверие" порой голосует в унисон со "Слугой народа", спасая голосами инициативы монобольшинства.

Смотрите видео, как Иванчук кнопкодавил в Раде:



Ответ Венедиктовой / Фото ЧЕСТНО