В Австралии коала пробралась в дом и вылезла на новогоднюю елку – курьезное видео
В Австралии в одной из семей произошел приятный случай. Люди на время уехали из дома, а когда вернулись – увидели пушистое украшение на новогодней елке. Дело в том, что на дереве поселилась коала.
Австралийцы обрадовались такой находке. Об этом сообщило издание Guardian Australia.
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Коала пробралась в дом, когда там никого не было. Зверушка взобралась на искусственную елку и даже попробовала ее на вкус.
Коала вылезла на искусственную елку / Скриншот из видео
Что происходило дальше
Когда жители дома пришли домой, были приятно удивлены увиденным. Интересным было то, что коала наблюдала за людьми и не понимала, что происходит. В то же время австралийцы смеялись и пытались с ней "подружиться".
Люди сначала осмотрели коалу, а позже надели варежки, взяли полотенце и сняли ее с дерева. Коала упиралась, ведь не хотела покидать новое место – ее едва оторвали от елки. После этого животное отпустили в кусты, которые были поблизости.
Коала поселилась на искусственной елке в доме: видео
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