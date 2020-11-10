Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Это должно произойти до конца ноября 2020 года.

Для наблюдения за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе создадут специальный турецко-российский центр. Об этом президент Азербайджана заявил во время встречи с руководителями МИД, Минобороны и разведки Турции, сообщает "Новое Время".

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Ильхам Алиев отметил, что в столице страны Баку всегда стремились, чтобы Россия и Турция принимали одинаковое участие в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

Обратите внимание! Турция будет наблюдать за соблюдением мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Реджеп Эрдоган обсудил этот вопрос с Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как отметил глава Азербайджана, этого удалось достичь.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: детали

Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября 2020 года подписали соглашение о мире на территории Нагорного Карабаха. Согласно ей, страны должны прекратить военные действия.

В Армении представители оппозиции планируют созвать внеочередное заседание парламента. Также они обсуждают с юристами возможность аннулировать сделку.

В Ереване из-за подписания договора вспыхнули массовые протесты среди местных жителей.

В МИД России заявили, что турецкие военные не будут принимать участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Подписание соглашения о перемирии в Карабахе: смотрите видео