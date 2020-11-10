Когда Армения должна вывести войска из Карабаха: Алиев назвал срок
Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Это должно произойти до конца ноября 2020 года.
Для наблюдения за прекращением военных действий в Нагорном Карабахе создадут специальный турецко-российский центр. Об этом президент Азербайджана заявил во время встречи с руководителями МИД, Минобороны и разведки Турции, сообщает "Новое Время".
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Ильхам Алиев отметил, что в столице страны Баку всегда стремились, чтобы Россия и Турция принимали одинаковое участие в конфликте между Арменией и Азербайджаном.
Как отметил глава Азербайджана, этого удалось достичь.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном: детали
- Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября 2020 года подписали соглашение о мире на территории Нагорного Карабаха. Согласно ей, страны должны прекратить военные действия.
- В Армении представители оппозиции планируют созвать внеочередное заседание парламента. Также они обсуждают с юристами возможность аннулировать сделку.
- В Ереване из-за подписания договора вспыхнули массовые протесты среди местных жителей.
- В МИД России заявили, что турецкие военные не будут принимать участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
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