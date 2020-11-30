В ходе полуторамесячных боев Азербайджан смог освободить часть Нагорного Карабаха. Впрочем, по оценкам правительства, почти все эти земли представляют минную угрозу, поэтому гражданские азербайджанцы не смогут туда вернуться еще минимум 3 года.

Около 80% – 85% территорий, освобожденных от армянской оккупации, все еще опасны. Об этом заявил начальник штаба Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

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Работы по восстановлению территорий будут проходить в два этапа. Ожидается, что люди смогут вернуться на свои исконные земли через 3 – 5 лет,

– заявил Исмайлов.

Он сообщил, что сейчас Агентство начало работу по разминированию дороги в освобожденный город Шуша. Кроме того, разминируют территории Кельбаджарского района, который недавно покинула армия Армении.

Директор ANAMA Газанфар Ахмедов призвал граждан Азербайджана временно не посещать эти территории, поскольку существует реальная угроза детонации взрывных устройств.

Кроме того, руководители Агентства по разминированию отчитались о своей работе за последние 2 месяца. Всего провели 1543 операции и обнаружили:

727 боеприпасов,

4330 противопехотных мин,

1110 противотанковых мин,

1743 детонатора противотанковых мин,

76 детонаторов,

1393 бомб 9N235,

10730 патронов различного калибра,

2 газовые гранаты,

168 граммов пороха,

27 метрологических радиопеленгаторов, которые использовали в военных целях,

7 обезвреженных дронов,

2 ракетные микросхемы,

1643 осколка неразорвавшихся ракет.

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