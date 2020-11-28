Кабмин будет принимать решение об ослаблении или усилении карантина только после анализа результата действующих ограничений. По словам министра Кабинета министров Олега Немчинова, прежде всего речь идет об эффективности карантина выходного дня.

Через несколько дней будут анализировать действие карантина выходного дня

Действие карантина выходного дня в Украине завершается 30 ноября, поэтому через 2 – 3 дня можно будет анализировать ситуацию. Об этом Немчинов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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После этого уже будет приниматься любое решение или об ослаблении или об усилении каких-то карантинных ограничений. Только после этого, когда можно будет провести анализ таких мероприятий, можно будет говорить,

– сказал Немчінов.

В правительстве обещают действовать в рамках правового поля

Чиновник заверил, что Кабмин будет действовать в пределах правого поля при принятии решений о локдауне. Также Немчинов отметил, что еще во время внедрения карантина выходного дня правительство обратилось в Торгово-промышленную палату, которая имеет полномочия признавать карантин форс-мажором.

И, насколько я знаю, те, кто обращались, получили справки о таких потребностях. Единственный нюанс – надо понимать, что, к сожалению, эта справка платная, Торгово-промышленная палата не является государственным органом, поэтому она должна покрывать свои расходы,

– пояснил Немчинов.

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