Локдаун в Украине точно введут, правда, пока нет точной даты. По разным данным, локдаун могут ввести или 25 декабря, или уже с Нового года и распространить на все зимние праздники. Больше о прогнозах по усилению карантина в Украине – читайте дальше.

Когда могут ввести локдаун в Украине

По последним заявлениям политиков 2 декабря, локдаун не введут до 25 декабря. Точная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявила нардепка от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщает 24 канал.

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Локдаун точно не введут 2 декабря

В ближайшие дни не стоит ожидать решения Кабмина о введении локдауна в Украине. Минздрав не вынесет этот вопрос на ближайшее заседание правительства 2 декабря, заявил профильный министр Максим Степанов.

Он также убежден, что локдаун надо ввести сроком на 3 недели. Это должно помочь сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом уже к февралю.

При этом, когда бы в Украине не ввели локдаун, других ограничений, кроме него, не будет. То есть власть не рассматривает введение наряду с локдауном чрезвычайного положения, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Локдаун со 2 января

Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос – когда: в декабре или 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. То, что локдаун будет – 100%,

– заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что дата введения локдауна зависит прежде всего от населения и от того, как люди будут относиться друг к другу и придерживаться рекомендаций.

На дате локдауна именно со 2 января настаивает и Минздрав, сообщили накануне СМИ со ссылкой на источники. О возможном введении жесткого карантина именно на новогодние праздники заявлял и премьер Денис Шмыгаль.

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Локдаун с 7 декабря

При этом глава МВД Арсен Аваков предлагает ввести локдаун уже с 7 декабря.

Вероятной датой введения жесткого карантина 7 декабря назвал и журналист Валерий Калныш. Еще одной вероятной датой журналист назвал период с новогодних праздников, условно, 28 декабря и в течение нескольких недель в январе.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и Офисе Президента тоже сообщала, что одна из возможных дат локдауна – с 7 по 20 декабря.

30 ноября пресс-секретарь президента Юлия Мендель уверяла, что о точной дате введения локдауна политики еще не договорились.

Локдаун в середине – конце декабря

СМИ 30 ноября сообщили, что в Кабмине хотят ввести локдаун с 23 декабря по 15 января. Правда, в каком формате он будет – пока неизвестно.

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По пессимистическому сценарию локдаун на 2 недели могут ввести 10 – 15 декабря, по оптимистическому – 20 – 25 декабря. Такое заявление 20 ноября сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, об этом говорили во время совещания городских голов с премьером Денисом Шмыгалем 19 ноября.

Локдаун с 25 декабря по 17 января – еще одна вероятная дата локдауна, о которой сообщала "Украинская правда".

Правительство может ввести локдаун с 20 декабря – сообщало накануне "Общественное" со ссылкой на собственные источники. Если же ситуация с заболеваемостью будет более-менее стабильной, то жесткий карантин введут после Нового года сроком на 3 недели.

Согласно еще одному варианту, жесткий карантин в Украине могут ввести с 15 декабря. Он может длиться до окончания рождественских праздников, сообщило издание LIGA.net со ссылкой на источник из Кабмина. Если сейчас ситуация несколько стабилизируется, то локдаун могут объявить с 29 декабря сроком на 2 – 3 недели, добавили в издании.

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Окончательное решение о введении локдауна, скорее всего, одобрят в пятницу, 4 декабря. Об этом накануне заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.