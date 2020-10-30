Синоптики прогнозируют, что снег в Украине выпадет уже в ноябре. Однако порадоваться ему украинцы не успеют, ведь температура будет выше нуля.

Когда синоптики прогнозируют снег

В северных областях Украины снег с дождем может выпасть даже в начале ноября. Об этом 24 каналу сообщил синоптик Леонид Горбань. Такая же ситуация может быть и в Киеве. Правда, снег долго не будет лежать.

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Снег с дождем в Украине, согласно прогнозу, может периодически выпадать в течение ноября. В частности, в начале месяца и в конце.

К слову, в Карпатах первый снег сыпал 14 октября. Тогда замело высокогорье, в частности, горнолыжный курорт Драгобрат.

Кстати, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в районе Карпат мокрый снег может снова выпасть в конце октября.

Будет ли снег в начале зимы

В декабре синоптики также прогнозируют снег с дождем. Обильные осадки будут в начале декабря. Ближе к Новому году, по прогнозам, лишь дождь.

Среднемесячное количество осадков в декабре составит 20–25 миллиметров. Температура воздуха в декабре днем будет примерно +4...+5 градусов, однако ночью столбики термометров будут опускаться до -9...-11.