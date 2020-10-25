Договор ООН о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу уже через 90 дней. 24 октября Гондурас стал 50-й страной мира, которая ратифицировала этот договор.

Большинство стран ратифицировало договор еще в 2017 году. Об этом сообщает DW.

Интересно Путин предложил продлить действие ядерного соглашения на год: что говорят в США

Глава инициативы под названием "Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия" Беатрис Фин заявила, что быстрое вступление в силу данного документа – это "исторический шаг" и "новая глава в истории ядерного разоружения".

Что известно о Договоре о запрещении ядерного оружия

Это международное соглашение, запрещающее:

разработку,

испытание,

хранение,

приобретение,

транспортировку,

использование вооружений такого типа.

Договор о запрещении ядерного оружия приняли еще в июле 2017 года. Инициативу поддержали 122 страны мира, однако Нидерланды проголосовали против, а Сингапур воздержался. В стороне остались и 9 стран "Ядерного клуба": США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль. Украина также не ратифицировала это соглашение

Как пишет DW, ряд стран, в частности ядерные державы и НАТО, бойкотируют договор. Поэтому, договор носит скорее символический характер.