Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах в восточных областях. Ухудшения погодных условий стоит ждать уже 16 и 17 ноября.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях обнародовали на сайте Укргидрометцентра.

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Согласно ему, днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах будет гололедица. Там объявили I уровень опасности – желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Гололедицу прогнозируют в восточных областях / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Еще в середине октября в Карпатах выпал первый снег. 14 ноября заснежило в городе Шостка, на Сумщине, а 15 ноября снег выпал и в Харькове. В целом на днях по всей территории Украины прогнозируют похолодание, ниже 0 температура опустится в восточных областях, а также на Киевщине и Житомирщине.

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