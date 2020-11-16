В Украине прогнозируют гололед: где ждать ухудшения погоды
Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах в восточных областях. Ухудшения погодных условий стоит ждать уже 16 и 17 ноября.
Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях обнародовали на сайте Укргидрометцентра.
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Согласно ему, днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах будет гололедица. Там объявили I уровень опасности – желтый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Гололедицу прогнозируют в восточных областях / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
Как водителям ездить в условиях гололеда: советы
- все следует делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали;
- во время поездки нужно максимально сконцентрироваться;
- скорость движения должна быть низкой;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений стоит снижать скорость до минимума;
- каждое торможение желательно предусмотреть заранее, также следует сохранять увеличенную дистанцию до других автомобилей;
- повороты во время гололеда стоит проходить по максимально большому радиусу.
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