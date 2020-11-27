Как в Германии будут бороться с пластиковыми пакетами: решение правительства
Немецкий Бундестаг 26 ноября 2020 года принял решение о запрете использования пластиковых пакетов. С 2022 года супермаркеты не будут предлагать покупателям таких кульков. Не подпадают под запрет сумки для многоразового использования и тонкие пластиковые пакеты, которые используют в отделах для продажи овощей и фруктов.
Соответствующий законопроект правительство Германии подготовило еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
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Какие именно пакеты попали под запрет
Запрещены будут пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров.
Отмечается, что переходный период в стране продлится 12 месяцев вместо 6, как предполагалось ранее. Его увеличили по настоянию розничной торговли.
Какова альтернатива пластиковым пакетам
Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что хорошими альтернативами пластиковым пакетам могут стать:
- корзины для покупок;
- матерчатые сумки, которые можно стирать;
- судки многоразового использования для покупки свежих мясных и молочных изделий.
Пластиковый пакет является воплощением нерационального использования ресурсов,
- добавила она.
Как в стране отреагировали на нововведение
- В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет носит скорее символический характер, ведь в Германии лишь 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.
- Представители фракций Левой партии и зеленых в бундестаге раскритиковали правительственный законопроект. Пресс-секретарь по вопросам защиты окружающей среды зеленых Беттина Гоффман заявила, что это – лишь капля в море. По ее словам, таким "минизаконом не удастся остановить тренд к одноразовой упаковке".
- Праворадикалы из "Альтернативы для Германии" и Свободные демократы при этом считают запрет пластиковых пакетов неоправданным вмешательством в рынок без видимых преимуществ для окружающей среды.
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