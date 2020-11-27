Немецкий Бундестаг 26 ноября 2020 года принял решение о запрете использования пластиковых пакетов. С 2022 года супермаркеты не будут предлагать покупателям таких кульков. Не подпадают под запрет сумки для многоразового использования и тонкие пластиковые пакеты, которые используют в отделах для продажи овощей и фруктов.

Соответствующий законопроект правительство Германии подготовило еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Читайте также Азовское море может превратиться в лиман, – эксперт об экологической катастрофе в Крыму Какие именно пакеты попали под запрет Запрещены будут пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров. Отмечается, что переходный период в стране продлится 12 месяцев вместо 6, как предполагалось ранее. Его увеличили по настоянию розничной торговли. Какова альтернатива пластиковым пакетам Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце заявила, что хорошими альтернативами пластиковым пакетам могут стать: корзины для покупок;

матерчатые сумки, которые можно стирать;

судки многоразового использования для покупки свежих мясных и молочных изделий. Пластиковый пакет является воплощением нерационального использования ресурсов,

- добавила она. Как в стране отреагировали на нововведение В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет носит скорее символический характер, ведь в Германии лишь 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

Представители фракций Левой партии и зеленых в бундестаге раскритиковали правительственный законопроект. Пресс-секретарь по вопросам защиты окружающей среды зеленых Беттина Гоффман заявила, что это – лишь капля в море. По ее словам, таким "минизаконом не удастся остановить тренд к одноразовой упаковке".

Праворадикалы из "Альтернативы для Германии" и Свободные демократы при этом считают запрет пластиковых пакетов неоправданным вмешательством в рынок без видимых преимуществ для окружающей среды.